Seçim sonuçları yurt genelinde kutlanıyor

ANKARA

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısı İstanbul'un birçok noktasında kutlanıyor.

Sarıyer'de Huber Köşkü'nün bulunduğu Tarabya Caddesi'nde 18.00'den itibaren toplanmaya başlayan vatandaşlar, ellerinde bayrak ve flamalarla kutlamalar yaptı, çalınan marşlar ve seçim şarkılarına eşlik etti.

Uzun bir süre burada kutlamalarını sürdüren vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan da otobüs üzerinden hitap etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar da Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar attı.

AK Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu caddeden araçlarıyla geçen birçok vatandaş da klakson çalarak Erdoğan ve "Cumhur İttifakı"nın resmi olmayan seçim sonuçlarını kutladı.

Yerli ve yabancı çok sayıda yabancı medya mensubu da AK Parti İl Başkanlığı'nda seçim sonuçlarını izledi.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun bulunduğu Kısıklı'da da toplandı. Bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoy yapıp tur atarken, Kısıklı Meydanı tamamen doldu.

Binlerce kişi, ellerinde Türk bayrağı, AK Parti ile MHP bayrakları ve meşaleler eşliğinde kutlama yaptı.

Marşlara ve şarkılara eşlik eden kalabalık, halay çekip horon tepti.

İstanbul'un çok sayıda ilçesinde de vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak tur attı.

Başkentte Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

Başkentte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısı vatandaşlar tarafından kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nde sandıkların açılmasının ardından Ankara'da vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı.

Ellerinde AK Parti ve Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturan vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutluyor.

Bozkurt ve Rabia işaretleri yapan vatandaşlar, Erdoğan lehine sloganlar atıyor. AK Parti Genel Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan partililer, burada da sevinç gösterileri yapıyor.

Nevşehir

Nevşehir'de AK Parti İl Binası önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla bir araya gelerek "Başkan Erdoğan" şeklinde slogan attı. Yoldan geçen araçlardaki vatandaşların da korna çalarak kalabalığa destek verdiği görüldü.

Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla partileri lehine tezahürat yaptı.

Yoldan geçen araçlar da kornalarıyla kalabalığa eşlik ederken, bazı vatandaşlar davul zurna eşliğinde çiftetelli oynadı.

Vatandaşlar ayrıca "Ölürüm Türkiyem" şarkısını beraber seslendirdi.

Sivas

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlama yapıldı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamalarıyla kent meydanında bir araya gelerek, meşale yaktı, "Başkan Erdoğan" sloganı attı.

Çok sayıda vatandaş da araçlarıyla kent meydanında konvoy oluşturdu.

Niğde

Niğde'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attı.

Havai fişek gösterisinin de yapıldığı kutlamalarda, yoldan araçlardaki vatandaşlar da korna çalarak kalabalığa destek verdi.

Antalya

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından, vatandaşlar AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı.

Parti binası önünde kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını izleyenler, ellerinde Türk ve parti bayraklarını sallayıp, "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan attı.

Sevinç gösterisi yapan çok sayıda partili, meşaleler yakıp kutlama yaptı. Havai fişek gösterisi yapıldı. Bazı vatandaşlar da araçların üzerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve bayraklarla konvoy oluşturdu.

Vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda da kutlama için toplanmaya başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da akşam üzeri geldiği parti binasından seçim sonuçlarını izledi.

Muğla

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, yaklaşık 100 araçlık konvoyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Meydanda toplanan vatandaşlar, slogan attı, bayrak salladı.

Isparta

Isparta'da vatandaşlar, ellerinde Türk ve parti bayraklarıyla Kaymakkapı Meydanı'nda toplandı.

Burada konfeti atıp, meşale yakarak kutlama yapanlar, sevinç gösterisinde bulundu. Bazı vatandaşlar da araç konvoyu düzenledi.

Meydanda bulunan bir otelin ön yüzüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı yansıtıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Burdur

AK Parti Burdur İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, davul zurna eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.

Kalabalık, ardından Cumhuriyet Meydanı'na yürüyerek buradaki kutlamalara katıldı.

Sakarya

AK Parti Sakarya İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, araçlarıyla konvoy oluşturdu. Türk bayrakları ile sevinç gösterisi yapan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Parti binası önünde ayrıca havai fişek gösterileri yapıldı.

Sakarya'nın Sapanca, Serdivan, Erenler, Hendek, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerinde de vatandaşlar ilçe başkanlıkları önünde toplanarak sevinç gösterilerine katıldı. Bazı vatandaşlar da ilçe merkezlerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Zonguldak

Zonguldak'ta da vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı.

Davul-zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulunan ve havai fişek gösterisinde bulunan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.

Kutlamalara AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Zonguldak Milletvekili adayları Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Züleyha Yazıcı Arıman, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililer kutlama yaptı. Araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ve parti bayraklarıyla Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan attı.

Düzce

AK Parti Düzce İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak Anıtpark Meydanı'na yürüdü. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sloganları atan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak şehir turu attı.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

Kalabalık, Türk ve parti bayrakları AK Parti'nin seçim şarkıları eşliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Kutlamalarda araçlar korna çalarak konvoy oluştururken, ayrıca havai fişek gösterileri yapıldı.

Bu arada Kandıra, Gebze ve Darıca ilçelerinde de vatandaşlar ve partililer, Erdoğan'ın başarısını kutladı.

İzmir

AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, seçim sonuçlarını bahçeye kurulan dev ekranlardan takip etti.

Türk bayrakları ile AK Parti bayrakları taşıyan partililer "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı, partinin seçim şarkılarını söyledi. Bazı vatandaşlar üzerinde Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Hedef 2023" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı vatandaşlar kent içinde araçlarıyla konvoy yapıp korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup üyeleri yaktıkları meşalelerle kutlama yaparken, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı'nda da vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı vatandaşlar zeybek oynarken ellerinde AK Parti, MHP ve Türk bayrağı taşıyan gençler de Rabia ve bozkurt işareti yaptı.

Denizli

Denizli'de seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanılmasının ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı.

15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen vatandaşlar davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Zaman zaman meşale yakan, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, araçlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini asarak şehir turu attı.

Kutlamaya katılanlardan Oğuz Sırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da kutlamalara katılarak cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Uşak

Uşak'ta da sonuçların açıklanmaya başlanmasıyla birlikte bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Ellerindeki Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla kutlamalara katılan vatandaşlar, araç konvoylarına alkışlarla destek verdi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı ile Uşak Belediyesi önünde toplanan grup üyeleri de sevinçlerini attıkları sloganlarla dile getirdi.

Aydın

Aydın'da da Adnan Menderes Bulvarı'nda vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da "Recep Tayyip Erdoğan", "Demokrasi kazandı", "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar attı.

Bazı vatandaşlar da meşale yakarak kutlamalara katıldı.

Manisa

Manisa'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla kutlama yaptı.

Bazı vatandaşlar da konvoy oluşturarak şehir turu attı.

İzmir

AK Parti İzmir İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, seçim sonuçlarını bahçeye kurulan dev ekranlardan takip etti.

Türk bayrakları ile AK Parti bayrakları taşıyan partililer "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı, partinin seçim şarkılarını söyledi. Bazı vatandaşlar üzerinde Erdoğan'ın resminin bulunduğu "Hedef 2023" yazılı dövizler taşıdı.

Bazı vatandaşlar kent içinde araçlarıyla konvoy yapıp korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup üyeleri yaktıkları meşalelerle kutlama yaparken, Gaziemir Abdullah Arda Meydanı'nda da vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı vatandaşlar zeybek oynarken ellerinde AK Parti, MHP ve Türk bayrağı taşıyan gençler de Rabia ve bozkurt işareti yaptı.

Denizli

Denizli'de seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanılmasının ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı.

15 Temmuz Şehitleri Delikliçınar Meydanı'na gelen vatandaşlar davul zurna eşliğinde sevinç gösterisinde bulundu.

Zaman zaman meşale yakan, Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, araçlarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini asarak şehir turu attı.

Kutlamaya katılanlardan Oğuz Sırlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yoldan geçen bazı vatandaşlar da kutlamalara katılarak cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.

Uşak

Uşak'ta da sonuçların açıklanmaya başlanmasıyla birlikte bazı vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Ellerindeki Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla kutlamalara katılan vatandaşlar, araç konvoylarına alkışlarla destek verdi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı ile Uşak Belediyesi önünde toplanan grup üyeleri de sevinçlerini attıkları sloganlarla dile getirdi.

Aydın

Aydın'da da Adnan Menderes Bulvarı'nda vatandaşlar araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Ellerinde Türk ve AK Parti bayraklarıyla Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar da "Recep Tayyip Erdoğan", "Demokrasi kazandı", "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar attı.

Bazı vatandaşlar da meşale yakarak kutlamalara katıldı.

Manisa

Manisa'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla kutlama yaptı.

Bazı vatandaşlar da konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Bursa

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulunuyor.

Kentte havai fişek gösterileri yapılırken, bazı vatandaşlar AK Parti ve Türk bayrakları eşliğinde korna çalarak araçlarıyla şehir turu atıyor.

Balıkesir, Bilecik, Yalova, Kütahya

Balıkesir'de AK Parti İl Başkanlığında toplanan kalabalık grup, buradan Balıkesir Valiliği önüne geçti. Yaklaşık 3 bin kişilik grubun yaptığı kutlamalara AK Parti Balıkesir milletvekilleri de katıldı.

Bilecik'te Cumhuriyet Meydanı'nda çok sayıda kişi toplandı. Havai fişeklerin atıldığı, konvoyların yapıldığı kentte, Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor.

Yalova'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak ve milletvekili adayları, toplanan vatandaşlara hitap etti.

Kutlamalara katılan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, coşkuyla karşılandı. Partililer, yüzlerce aracın katıldığı konvoy ile şehir turu yapıyor.

Kütahya'da da Zafer Meydanı'nda ve AK Parti İl Başkanlığı önünde kutlamalar gerçekleştiriliyor.

Erzurum, Erzincan ve Ardahan

Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da bir araya gelen binlerce AK Partili, partilerinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamaya başladı.

Yurt genelinde oy kullanma işleminin tamamlanması ve oyların sayılmaya başlanmasının ardından Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin başarılı sonuçlar alması, Erzurum'daki partililerce sevinçle karşılandı.

Kentteki Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşlar, Türk bayrakları ve parti bayraklarıyla kutlama yaparken, "bozkurt" ve "rabia" işaretlerine klakson sesleri eşlik etti.

Genç, yaşlı, çocuk her kesimden vatandaşın katıldığı kutlamalarda renkli görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar da caddedeki kafelerde çalan marşlara eşlik etti.

Erzincan

Erzincan'da ise seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından bir araya gelen AK Partililer, Ordu Caddesi üzerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Klaksonlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen binlerce AK Partili, Türk bayrakları ve parti bayrakları ile sevinç gösterisi yaptı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti Erzincan milletvekili adayları Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un da bulunduğu partililer, seçim başarısı dolayısıyla büyük sevinç yaşadı.

Karaman ve Çakır, AK Parti ve Erdoğan'ın seçim başarası sebebiyle partililere hitap ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ardahan

Ardahan'da da Kongre Caddesi'ndeki Tarihi Kongre Binası önünde bir araya gelen AK Partililer, AK Parti İl Başkanlığına kadar yürüdü.

Türk bayrakları ve parti bayrakları taşıyan AK Partililer, yağışa rağmen bir süre sevinç gösterisinde bulundu.

AK Parti Ardahan Milletvekili Adayı Orhan Atalay, burada partililere hitaben yaptığı konuşmada, seçim başarısının, milletin zaferi olduğunu belirterek, sandığa giden her partiliye teşekkür etti.

Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da AK Partililerin kutlamaları sürüyor.

Sakarya, Bolu, Karabük ve Zonguldak

Oyların sayılmaya başlaması ve kesin olmayan sonuçların belirlenmesinin ardından vatandaşlar, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı önünde toplandı.

Ellerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan flamaları bulunan vatandaşlar, çalan şarkılar eşliğinde büyük sevinç yaşadı.

Meşaleler yakıp Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atan vatandaşlar, coşkuyla seçim başarısını kutluyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, seçim başarısını vatandaşlarla kutladı.

"Türkiye'de artık bir daha tarih yazılıyor"

Parti binası önünde kurulan sahnede vatandaşlara hitap eden AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, 24 Haziran seçimlerinin sonucunu kutlamak amacıyla burada toplandıklarını söyledi.

Sakarya'nın bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduğunu gösterdiğini vurgulayan Kılıç, "Hepinize bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte inanılmaz şekilde mücadele ettik. AK Parti teşkilatlarında görev almayıp da teşkilat mensubundan daha çok çalışan insanlar da oldu. Onlara da gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kılıç, insanların ellerini semaya açarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti için dua ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"O gönül erlerini buradan saygı ve hürmetle selamlıyorum. Allah'ın izniyle tarihin bu kırılma anında AK Parti teşkilatları, siz, Tayyip Erdoğan'ı, Genel Başkanımızı destekleyen siz kardeşlerim, inanın tarihe geçtiniz. Türkiye'de artık bir daha tarih yazılıyor, Başkomutanımızın nezdinde dünyada ne kadar Müslüman, mazlum varsa hem gözünü hem de gönlünü Türkiye'ye çevirdi. Bugün sadece burada sevinç çığlıkları atılmıyor, bugün aynı kutlamalar Balkanlar'da da oluyor, Orta Doğu'da da oluyor, dünyanın neresinde Müslüman varsa orada aynı kutlamalar oluyor. Seçilen milletvekillerimiz sizlerin sevgisine layık olabilmek için inanın çok mücadele edecekler."

Bolu

Oyların sayılmaya başlaması ve kesin olmayan sonuçların belirlenmesinin ardından çok sayıda vatandaş, AK Parti Bolu İl Başkanlığı önünde toplandı.

Daha sonra vatandaşlar araçlarına binerek kent merkezinde tur attı.

İl Başkanlığı tarafından Demokrasi Meydanı'nda etkinlik düzenlendi. Vatandaşların alana meşalelerle geldiği etkinlikte, havai fişek gösterileri yapıldı.

Binlerce kişinin toplandığı alanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı kutlandı.

Karabük

Karabük'te oyların sayılmaya başlaması ve kesin olmayan sonuçların belirlenmesinin ardından vatandaşlar, AK Parti Karabük İl Başkanlığı önünde toplandı.

Ellerinde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan flamaları bulunan vatandaşlar, çalan şarkılar eşliğinde büyük sevinç yaşadı.

Meşaleler yakıp Cumhurbaşkanı Erdoğan ve partilerinden Karabük milletvekili seçilen adaylar lehine sloganlar atan vatandaşlar, coşkuyla seçim başarısını kutluyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, seçim başarısını vatandaşlarla kutladı.

Parti binasının camından vatandaşlara seslenen AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, katkı ve desteklerden dolayı herkese teşekkür etti.

Zonguldak

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasının ardından Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde vatandaşlar kutlama yapmaya başladı.

İlçe merkezinde bulunan AK Parti Seçim Bürosu önünde toplanan çok sayıda vatandaş, ellerinde AK Parti flamaları ve Türk bayraklarıyla seçim coşkusunu yaşadı.

Meşalelerin yakıldığı kutlamada vatandaşlar, davul zurna eşliğinde oynadı.

KKTC'de Erdoğan ve AK Parti'nin seçim başarısı kutlanıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'liler sevinç gösterisinde bulundu.

Resmi olmayan sonuçların ardından başkent Lefkoşa'daki ve çevre ilçelerden gelen AK Parti'liler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'nin başarılı sonuçlar almasını coşkuyla karşıladı.

AK Parti'liler Girne Kapısı önünde toplanmaya başladılar. Burada KKTC, Türkiye ve AK Parti bayraklarıyla halay çeken grup, konvoylar oluşturarak Lefkoşa sokaklarını turladı.

Bayraklarla süslenen araçların kornalarına basan vatandaşlar, "bozkurt" ve "rabia" işaretleri yaptı.

Diğer illerde de seçim sonuçları coşkuyla kutlandı.