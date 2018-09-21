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Sanık Nazlı Ilıcak'ın savunması alınıyor

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden yargılanmasına başlandı.

Sanık Nazlı Ilıcak'ın savunması alınıyor

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden yargılanmasına başlandı.

21 Eylül 2018 Cuma 12:25
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Sanık Nazlı Ilıcak'ın savunması alınıyor

İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce yeniden yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nce büyük salonda yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül katıldı.

Duruşmada, tutuklu sanık Nazlı Ilıcak'ın savunması alınıyor.

Davanın geçmişi

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 16 Şubat'ta açıkladığı kararında, sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek’in üzerlerine atılı suçun sabit olması nedeniyle "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçun niteliği, ağırlığı, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışları, cezalarının indirilmesinde hafifletici neden olmaması nedeniyle verilen hapis cezasında indirim uygulanmamasına hükmetmişti.

Mahkeme, Mehmet Altan'da ele geçirilen 6 adet 1 doların saklanmasına karar vererek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırmıştı.

Sanıklar, yerel mahkemenin kararını açıklamasının ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulunmuştu.

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tutuklu sanık Anayasa Mahkemesi'nin kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiğine ilişkin kararını dikkate alarak Mehmet Altan'ın adli kontrol hükümleri kapsamında tahliyesine karar vermiş, sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırmıştı.

Daire, 6 sanık hakkındaki davanın yeniden görülmesi için duruşma günü vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Nazlı IlıcakSavunma
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