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Samsun'da Iraklı Hırsızlara Ceza Yağdı

İlkadım’ın Ulugazi Mahallesi Hakkıbey Sokak’ta 2015 yılının Aralık ayında gece saatlerinde yaşanan olay..

Samsun'da Iraklı Hırsızlara Ceza Yağdı

İlkadım’ın Ulugazi Mahallesi Hakkıbey Sokak’ta 2015 yılının Aralık ayında gece saatlerinde yaşanan olay..

15 Şubat 2017 Çarşamba 06:17
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Samsun'da Iraklı Hırsızlara Ceza Yağdı

İlkadım’ın Ulugazi Mahallesi Hakkıbey Sokak’ta 2015 yılının Aralık ayında gece saatlerinde yaşanan olayda, Iraklı mülteciler Suha A.İ.A.N.(26), Adnan A.R.A.N.(35) ve Saeed M.H.A.N.’nin (24) birlikte kaldıkları eve balkondan giren Iraklı Ahmet A.H.A.(23) ve Ahmet Ş.F.Ş.(21) bıçak çekerek evde bulunanları tehdit ettiler. Evde bulunan Suha A.İ.A.N. adlı bayanı darp eden şahıslar daha sonra evin kapısını açarak dışarıda bulunan arkadaşları Eymen Ş.M.Ş.(20), Omar A.T.A.F.F. (24) ve Sedif S. (36) adlı Iraklıları içeri aldılar. Iraklılar evdeki buzdolabında bulunan tavuk, yoğurt, ayran, ekmek ve 200 dolar ile 150 lira parayı alarak kaçtılar.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu gasp olayına karıştıkları iddia edilen Irak uyruklu Ahmet A.H.A., Eymen Ş.M.Ş., Ahmet Ş.F.Ş. ve Omar A.T.A.F.F.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Iraklı mülteciler yiyecekleri aldıklarını kabul ederken, para gasp etmediklerini savundular. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan 5 Iraklı daha sonra yargılandığı Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Tutuksuz olan 5 Iraklının bugün yargılanmaları sona erdi. Iraklılar duruşmaya katılmazken, avukatları duruşmada hasır bulundular. Mahkeme heyeti 5 Iraklıyı de suçlu bularak gasp suçundan her birini 10’ar yıl hapis cezasına çarptırdı ancak tutuklanmalarına karar vermedi.

Kaynak: Samsun Haber

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Samsun Haber
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