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Sahil Güvenlik, Deniz ve Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması

FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sahil Güvenlik, Deniz ve Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması

FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

26 Haziran 2018 Salı 09:45
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Sahil Güvenlik, Deniz ve Jandarma Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması

ANKARA 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli, aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli bazı subayların FETÖ üyesi olduğu tespitinin ardından, daha önce başlatılan soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf subayların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bu kişiler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan bir binbaşının da yer aldığı öğrenildi.

Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen 13 "mahrem imam" da bulunuyor.

Şüpheliler hakkında daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ irtibatları doğrultusunda gözaltı kararı verildiği, bunlardan 8'inin halen yurt dışında olduğu öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltı kararlarının ardından Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir ve Artvin'de eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

AA

Son Güncelleme: 26.06.2018 10:07
Anahtar Kelimeler:
Sahil Güvenlik KomutanlığıFETÖ
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