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Sabıka kaydında Danca ve Portekizce dönemi

e-Devlet üzerinden Danca ve Portekizce dillerine de tercüme edilmiş sabıka kaydı verilecek.

Sabıka kaydında Danca ve Portekizce dönemi

e-Devlet üzerinden Danca ve Portekizce dillerine de tercüme edilmiş sabıka kaydı verilecek.

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:35
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Sabıka kaydında Danca ve Portekizce dönemi

ANKARA - e-Devlet üzerinden Portekizce ile Danca dillerinde de sabıka kaydı verilebilecek.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, farklı dillere tercüme edilmiş sabıka kayıtlarının internet üzerinden alınmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasıyla 20 Mart 2017'den itibaren yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları e-devlet üzerinden verilmeye başlandı.

Yeni uygulama kapsamında adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, elektronik ortama aktarıldı.

İlk olarak İngilizceFransızcaAlmanca ve İtalyanca olmak üzere dört dilde e-devletten alınan sabıka kayıtlarına, İspanyolca ve Flemenkçe de eklendi.

Vatandaşlar, bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden internete girerek, tercüme edilmiş sabıka kayıtlarına ulaştı.

Bugüne kadar 225 bin 627 İngilizce, 13 bin 90 Fransızca, 25 bin 571 Almanca, 4 bin 724 İtalyanca, 2 bin 566 İspanyolca, 2 bin 168 Flemenkçe sabıka kaydı alındı.

Dil sayısı 8'e çıktı

Bakanlığın yaptığı çalışmayla e-devletten alınabilen tercüme edilmiş sabıka kayıtlarına yeni diller eklendi. Bu kapsamda 17 Eylül 2018'den itibaren Portekizce ve Danimarka'nın resmi dili Danca'ya çevrilmiş adli sicil kayıtlarının elektronik ortamdan verilmesine başlandı.

Böylece, e-devletten ulaşılabilen tercüme edilmiş sabıka kaydında dil sayısı 8'e yükseldi.

Uygulamanın ilk iki gününde 18 Danca, 42 Portekizce sabıka kaydı verildi.

Yeni uygulamadan, adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlar yararlanabiliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sabıka KaydıDancaPortekizce
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