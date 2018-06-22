Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95427
ALTIN
192.537
DOLAR
4.7134
STERLİN
6.2584
EURO
5.4854
TFF Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
TFF Süper Kupa maçının tarihi...
Cocu, Fenerbahçe'nin 72. teknik direktörü
Cocu, Fenerbahçe'nin 72. teknik direktörü
Roma'daki festivalde Türk müziği esintisi
Roma'daki festivalde Türk müziği esintisi
Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi
Yarım milyona yakın kişi okuma...
Trump-Kim görüşmesi ve Doğu Asya’da bölgesel düzen
Son Dakika
Trump-Kim görüşmesi ve Doğu Asya’da...

RTÜK Başkanı Yerlikaya'dan CHP'li üyelere 'tarafsızlık' uyarısı

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, "CHP kontenjanından seçilen üyelere kanunun açık hükmüne rağmen tarafsızlıklarını yitirdikleri hatırlatılmıştır." dedi.

RTÜK Başkanı Yerlikaya'dan CHP'li üyelere 'tarafsızlık' uyarısı

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, "CHP kontenjanından seçilen üyelere kanunun açık hükmüne rağmen tarafsızlıklarını yitirdikleri hatırlatılmıştır." dedi.

22 Haziran 2018 Cuma 15:01
0 Okunma
RTÜK Başkanı Yerlikaya'dan CHP'li üyelere 'tarafsızlık' uyarısı

ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarınca "RTÜK bile dayanamadı. RTÜK'ün atanmış bürokratı da seçilmiş başkanı da TRT'nin adaletsiz yayın yaptığına karar verdi." şeklinde yanıltıcı mahiyette gerçek dışı haberler yapıldığını bildirdi. 

Seçim dönemlerinde Üst Kurul tarafından ihlal tespit edilsin ya da edilmesin uzmanlarca hazırlanan tüm raporların Yüksek Seçim Kuruluna intikal ettirilmek üzere, Üst Kurulda görüşülmek zorunda olduğunu aktaran Yerlikaya, "Üst Kurul uzmanlık esasına göre çalışmaktadır. Uzmanlarca hazırlanan raporların değerlendirilip karara bağlanması için Üst Kurula havale edilmesi, söz konusu raporlara ve uzmanların değerlendirmelerine iştirak edildiği anlamına gelmemektedir." diye konuştu.

Yerlikaya, Üst Kurul Başkanı ve üyelerinin, görev ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirdiğini ve bu kapsamda Üst Kurul Başkanı ve üyelerinin uzman raporlarından ve değerlendirmelerinden bağımsız olarak karar alabileceklerini kaydetti.

Tarafsızlık uyarısı

Söz konusu habere konu raporda, Üst Kurul Başkanı ve AK Parti kontenjanından seçilen üyelerin, siyasi partiler ve adaylar arasında fırsat eşitliğinin sağlandığı ve bu nedenle ihlal olmadığı yönünde oy kullandıklarını da belirten Yerlikaya, şunları söyledi:

"Üst Kurulun dün yapılan toplantısında, CHP kontenjanından seçilen üyelere, kanunun açık hükmüne rağmen, TRT ile ilgili olarak taraf olmaya başladıkları, tarafsızlıklarını yitirdikleri, basına verdikleri demeçlerle bu kuruluşla ilgili olarak ihsası reyde bulundukları hatırlatılmıştır."

Yerlikaya, CHP kontenjanından seçilen üyelere, bu kuruluşla alakalı olarak elde ettikleri bilgileri kendilerinin menfaatine kullandıklarını, Üst Kurulda siyasi parti temsilcisi gibi hareket etmeye başladıklarını ve bu tip davranışlara bugüne kadar müsaade edilmediği gibi bundan sonra da müsaade edilmeyeceğini, konuyla ilgili yasa maddesini hatırlattığını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
RTÜK BaşkanıCHPTarafsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BYEGM Kıraathanesi açıldı
BYEGM Kıraathanesi açıldı
Şehit Bayraci son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Bayraci son yolculuğuna uğurlandı
Seçmen bilgisi sorgulamada 'sahte site' uyarısı
Seçmen bilgisi sorgulamada 'sahte site' uyarısı
Ağrı'da kaybolan küçük kız 8 gündür aranıyor
Ağrı'da kaybolan küçük kız 8 gündür aranıyor
Karacabey soğanında rekolte beklentisi 40 bin ton
Karacabey soğanında rekolte beklentisi 40 bin ton
THY bin pilot alacak
THY bin pilot alacak
Yurt dışı seçmenden sandığa büyük ilgi
Yurt dışı seçmenden sandığa büyük ilgi
Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi
Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi
THK'nin İHA kursları başlıyor
THK'nin İHA kursları başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ