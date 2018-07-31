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Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ firarileri teslim alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 50 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ firarileri teslim alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi 50 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

31 Temmuz 2018 Salı 09:48
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Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ firarileri teslim alındı

ANKARA/MERSİN

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC'den cumartesi günü Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan aralarında FETÖ firarisi asker, öğretmen ve kadınların da bulunduğu 50 kişi yakalandı.

Açıklamada, "KKTC’den Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan 50 kişi, arandıkları cumhuriyet başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı." bilgisine yer verildi.

Mersin'e getirildiler

KKTC'den Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi 50 şüpheli Mersin'e getirildi.

KKTC'den cumartesi günü Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan aralarında FETÖ firarisi asker ve öğretmen ile kadınların da bulunduğu 50 kişi dün Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

Mersin'e getirilen zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Burada tutulan şüphelilerin gerekli işlemler için haklarındaki soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcılıklarına teslim edileceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖRodosKKTCYunanistanKaçak
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