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Rize'de altından dere geçen binanın yıkımı tamamlandı

Rize'nin Muradiye beldesinde 32 yıl önce yapılan ve altından dere geçen belediyeye ait 4 katlı binanın yıkım işlemi bitti.

Rize'de altından dere geçen binanın yıkımı tamamlandı

Rize'nin Muradiye beldesinde 32 yıl önce yapılan ve altından dere geçen belediyeye ait 4 katlı binanın yıkım işlemi bitti.

16 Ekim 2018 Salı 13:31
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Rize'de altından dere geçen binanın yıkımı tamamlandı

RİZE

Rize'nin Muradiye beldesinde, şiddetli yağışların ardından gündeme gelen, altından dere geçen belediyeye ait 4 katlı binanın 11 Ekim'de başlanan yıkım işlemi tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün, Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı ile protokol imzalanmasının ardından başlatılan yıkım işlemi kapsamında, ekipler çalışmalarını bitirdi.

Muradiye Belediyesi ve özel bir şirkete ait 3 iş makinesi yardımıyla 5 işçinin gerçekleştirdiği yıkım işleminin tamamlanmasının ardından hafriyat kaldırma işlemleri devam ediyor.

Diğer binaların yıkımlarına gelecek ay başlanacak

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin Fırtına Vadisi'nde de yapı denetimlerini sıklaştırdığı, yıkılması yönünde karar verdiği binaların gelecek ay yıkımına başlanacağı öğrenildi.

Rize'de İmar Barışı kapsamında konut amaçlı kullanımlar için 28 bin 82, ticari amaçlı kullanımlar için 3 bin 825 tarımsal amaçlı kullanımlar için 3 bin 458 olmak üzere Yapı Kayıt Belgesi Düzenlenen Toplam Yapı/Bağımsız Birim Sayısının 35 bin 385 olduğu kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
RizeBinaYıkım
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