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Rıza Sarraf'a 'yalı' davasında yakalama kararı

Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda, kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Rıza Sarraf'a 'yalı' davasında yakalama kararı

Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda, kanuna aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:36
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Rıza Sarraf'a 'yalı' davasında yakalama kararı

İSTANBUL

Rıza Sarraf hakkında, Beykoz Kanlıca'da satın aldığı tarihi yalılarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını KorumaKanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yakalama kararı çıkarıldı.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rıza Sarraf ve avukatı katılmadı.

Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için daha önceden tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını hatırlattı.

Sanık Sarraf'ın celse arasında tahliye olduğuna dair basında haberler çıktığının anlaşıldığını belirten mahkeme hakimi, zaman ve emek kaybının önüne geçilmesi için sanık Sarraf'ın halen tutuklu olup olmadığının Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

Mahkeme hakimi, sanık Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının tespiti için de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma ertelendi.

Ebru Gündeş'in dosyası ayrılmıştı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş Sarraf'ın Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarında, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, ayrıca bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.

İddianamede, sanıklar Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir ABD'de tutuklu bulunduğu ve savunmasının ancak uluslararası istinabe yoluyla alınabileceğini, bu sürecin savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesiyle sanıklar Ebru Gündeş Sarraf ve Hakkı Süha Gökdemir yönünden davanın ayrılarak, yeni esasa kaydedilmesine karar vermişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Rıza SarrafYakalama Kararı
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