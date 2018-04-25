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Rezervasyonu iptal eden tatilciye 'erken seçim' iadesi

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, "'Force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretini geri ödüyoruz." dedi.

Rezervasyonu iptal eden tatilciye 'erken seçim' iadesi

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, "'Force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretini geri ödüyoruz." dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:43
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Rezervasyonu iptal eden tatilciye 'erken seçim' iadesi

ANKARA - Edinilen bilgilere göre, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran'da yapılacağının açıklanmasının ardından, bu tarihte tatil planı yapan çok sayıda kişi, rezervasyon iptali veya tarih değişikliği için seyahat acentelerini aramaya başladı.

Art arda gelen rezervasyon iptallerinde özellikle yurt dışı turlar için mağduriyet yaşanmasını engellemeye çalışan tur operatörleri, tüketicilere gereken tüm kolaylıkların sağlanabilmesi için çalışma başlattı.

"Yüzde 50 civarında rezervasyon iptali var"

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim dönemi için önceden yapılan erken rezervasyonlarla ilgili son bir haftada çok sayıda rezervasyon iptali aldıklarını söyledi.

Polatoğlu, rezervasyon iptalleriyle ilgili sigorta şirketlerinden bilgi alınamaması sebebiyle net bir rakamın verilemeyeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Ortalama olarak söylersek, seçim dönemine tekabül eden döneme yönelik şu ana kadar yaklaşık yüzde 50 rezervasyon iptali var. Bu oranın yüzde 90'lara çıkacağına eminiz. 'Force majeure' olarak adlandırılan 'mücbir sebep' ilkesi gereğince seçimden dolayı gerçekleştirilen rezervasyon iptallerinin tamamının ücretini geri ödüyoruz. Ayrıca seçim tarihine göre tatilini bir gün kısaltıp dönüş yapmak isteyenler de oluyor. Örneğin 7 gece yerine 6 gece konaklayıp dönmek isteyenler oluyor. Bu talepleri de yerine getiriyoruz. Bazı vatandaşlar da tatil programını temmuz, ağustos gibi dönemlere kaydırmak istiyor. Tabii bu noktada kabul ederlerse o dönemin fiyat farkı yansıtılıyor. Kabul etmezlerse de iptali sağlıyoruz."

"Yurt dışındaki otellerle birebir görüşme sürecindeyiz"

Erken rezervasyonlarda en büyük sıkıntının satışı yapılan yurt dışı turlarda yaşandığına işaret eden Polatoğlu, yurt dışındaki otellerle iptaller konusunda problem yaşandığını aktardı.

Bu sorunun çözümü için otellerle tek tek görüştüklerini anlatan Polatoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuda birçok tur operatörünün THY ile çalışması çok avantaj oldu. THY, tur için alınan grup biletlerinde, geri dönüşü olmayan biletler de dahil değişiklik gerçekleştiriyor. Yabancı havayollarının sayısı maksimum yüzde 10 civarında. Yurt dışındaki otellerle ise birebir görüşme sürecindeyiz. Mesaimizin yüzde 80'ini bu konuya harcıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
RezervasyonTatilciErken SeçimIade
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