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Rahip Santoro'nun katili ve ağabeyine silahlı saldırı

İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı

Rahip Santoro'nun katili ve ağabeyine silahlı saldırı

İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da uğradıkları silahlı saldırıda yaralandı

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:50
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Rahip Santoro'nun katili ve ağabeyine silahlı saldırı

MUĞLA

İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'nun katili Oğuzhan Akdin ve ağabeyi Alparslan Akdin, Bodrum'da uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Trabzon'daki İtalyan Katolik Kilisesinin Rahibi Andrea Santoro'yu 5 Şubat 2006'da öldürmekten 18 yıl 10 ay hapse çarptırılan ve 2 yıl önce tahliye edilen Oğuzhan Akdin ile ağabeyi Alparslan Akdin, Muğla'nın Bodrum İlçesi Ortakent-Yahşi Mahallesi Ali Kelle Ormanı civarında silahlı saldırıya uğradı. 

Saldırıda yaralanan iki kardeş, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan ağabey Alparslan Akdin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Oğuzhan Akdin'in ağabeyi Alparslan Akdin, geçen yıl Gümbet Mahallesi'nde tartıştığı bir kişiyi tabancayla yaralamaktan tutuklanmış, daha sonra serbest kalmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Rahip SantoroMuğla
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