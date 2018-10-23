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Polise yakalanmamak için "muska" yazdırmış

Adana'da trafik kazası geçiren vatandaşları, kendilerini sigorta şirketi yetkilileri gibi tanıtarak dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanan 3 şüpheliden birinin kendisini sosyal medyada "medyum" olarak tanıttığı, "polise yakalanmamaları" ve "işlerinin rast gitmesi" için örgüte "muska" yazdığı ortaya çıktı. 

Polise yakalanmamak için "muska" yazdırmış

Adana'da trafik kazası geçiren vatandaşları, kendilerini sigorta şirketi yetkilileri gibi tanıtarak dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanan 3 şüpheliden birinin kendisini sosyal medyada "medyum" olarak tanıttığı, "polise yakalanmamaları" ve "işlerinin rast gitmesi" için örgüte "muska" yazdığı ortaya çıktı. 

23 Ekim 2018 Salı 09:56
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Polise yakalanmamak için "muska" yazdırmış

ADANA 

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir hafta önce trafik kazası geçiren vatandaşları, kendilerini sigorta şirketi yetkilileri gibi tanıtarak dolandırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 20 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Örgüt lideri olduğu iddiasıya tutuklanan O.A'nın, sosyal medyada kendisini "Medyum Kara" olarak tanıtan ve operasyon kapsamında tutuklanan N.A'ya (45)  "polise yakalanmamak" ve "işlerinin rast gitmesi"  için 1500 lira karşılığında "muska" yazdırdığı belirlendi.

N.A'nın, daha sonra iletişimini devam ettirdiği örgüte komisyon karşılığında banka hesap numaraları sağladığı, evinden çıkarılan O.A. ile yakınlarını kendi ikametine yerleştirdiği tespit edildi.

O.A'nın kiraladığı evi tahliye edip, eşyalarını N.A'nın da yardımıyla bir araca yükleyip taşıtması ise polis kamerasına yansıdı.

"Büyü bozma", "kısmet açma", "bağlama"  adı altında yurt içi ve dışından kendisine ulaşanlardan para aldığı öne sürülen N.A'nın 1997'de cinayetten tutuklanıp 2000 yılındaki af ile tahliye edildiği, "dolandırıcılık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan", "özel belgede sahtecilik", "konut dokunulmazlığının ihlali", "güveni kötüye kullanma" ve "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçlarından ise 17 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarında ağır hasar alan araçların sahiplerini arayarak, kendilerini sigorta şirketi yetkilileri gibi tanıtan şüphelilerin, araçların satışından elde edilen parayı kendi hesaplarına yatırarak dolandırıcılık yaptığını belirlemişti.

Teknik ve fiziki takibin ardından 25 kişiyi dolandıran, 200 kişiyi de dolandırmaya çalıştığı tespit edilen suç örgütüne 16 Ekim'de operasyon düzenlenmiş, aralarında örgüt elebaşı olduğu iddia edilen O.A. ile annesi ve kardeşinin de bulunduğu 20 zanlı gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen O.A. ile kendisini "medyum" olarak tanıtan N.A'nın da arasında olduğu 3 kişi tutuklanmış, 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü manzaralı villa kiraladıkları belirlenen bazı zanlıların, özel şoförlü VIP araçla gece kulübüne gelerek eğlenmesi de polis kamerasınca kaydedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suç örgütüAdanaMuskaMedyumPolis
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