Pendik'teki olayı müfettiş inceleyecek

ANKARA

Pendik'teki çocuk parkında açılan ateş sonucu bir çocuğun yaralanması olayına ilişkin adli süreçte ihmal olup olmadığı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün görevlendirdiği müfettiş tarafından incelenecek.

Alınan bilgiye göre, Gül'ün talimatıyla İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir çocuk parkında silahla ateş açılması olayına ilişkin görevlendirilen müfettişin incelemesiyle, adli süreçte herhangi bir ihmalin bulunup bulunmadığı belirlenecek.

Pendik Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, 21 Ağustos'ta evinin penceresinden ateş açarak 7 yaşındaki H.D'nin sırtından vurularak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılan B.B, başsavcılığın talimatıyla dün yeniden gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen B.B, savcılık sorgusunun ardından "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.