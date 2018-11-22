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Patlamanın meydana geldiği ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, ruhsatsız maden ocağını işleten kişi tutuklandı.

Patlamanın meydana geldiği ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, ruhsatsız maden ocağını işleten kişi tutuklandı.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:12
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Patlamanın meydana geldiği ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, ruhsatsız maden ocağının sahibi tutuklandı.

lçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, kendisine ait ruhsatsız maden ocağında, metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan İ.A'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, dün İ.A'ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 işçi yaralanmış, mahsur kalan ve hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi 10 saati aşkın çalışmanın ardından çıkarılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakMadenPatlama
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