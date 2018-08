Ovit Tüneli'nde bayram yoğunluğu

RİZE - İkizdere-İspir arasında bulunan Ovit Dağı'ndaki 14,3 kilometre uzunluğundaki tünelden, bayram tatili boyunca günlük ortalama 1500-2 bin araç geçişi sağlandı.

Tünel, ulaşımda sağladığı konfor ve zaman tasarrufuyla trafiğin yoğun olduğu bayram tatilinde sürücüleri mutlu etti.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli projelerinden birinin kış aylarından itibaren hizmet verdiğini belirtti.

Ovit Tüneli'nin yapım amaçlarından birinin Doğu ile Karadeniz'in ulaşımının sağlanması olduğunu anlatan Bektaş, bunun, kış itibarıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Bektaş, Ovit Tüneli'nden esas beklentinin ticari ve ekonomik olduğuna işaret ederek, "Buranın ciddi bir lojistik nakliyeye konu olması, GAP ve İran'dan gelen yüklerin tünel aracılığıyla kısa vadede limanlara inerek dağılması sonrasında ekonominin oluşması. Bir sonraki amacı ise turizm faaliyetine katkılar. Bunun için tünelin hizmete girmesinin yanında Erzurum ve Rize tarafındaki eksikliklerin yapılması ve lojistik projenin yol alması gerekiyor. Bütün bunların tamamlanması belli bir süre alacak." diye konuştu.

Her geçen gün ticaretin ve nakliyatın bir miktar daha yükseldiğinin gözle görüldüğüne değinen Bektaş, "Ovit Tüneli yapıldı, havalimanı yapılıyor. Bölgeye katkısını her geçen gün hissediyoruz. Bölgeye dönük yatırım talepleri her geçen gün çeşitleniyor ve sayıca büyüyerek gelişiyor. Her geçen gün yeni tekliflerle karşılaşıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda da yoğunluk

Bektaş, Karadeniz Sahil Yolu'nda bayram boyunca araç trafiğinin geçen seneye oranla iki katına çıktığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Karadeniz Sahil Yolu'nda geçen yıl 8 bin araç saydıysak bu yıl 16 bin saydık. Kurban Bayramı 9 gün tatil olunca ve mevsimin tam ortasına gelince rağbet arttı. Turizm hareketi gerek doğudan sahile, gerek batıdan doğuya çok ciddi ivme kazandı. Bunu gözledik. Ovit, Ayder Çat, Zil Kale çok hareketli geçti. Zil Kale'ye bir günde 6 bin 500 bilet kesildi. Turizm, bölgede çaydan sonraki ikinci kavram, bize bu bayramda gerçekliğini hissettirdi."

Turizmin ihtiyacı olan altyapının hızla tamamlanması gerektiğini anlatan Bektaş, "Biz altyapıyı tamamlayacağız, müteşebbis de üst yapıyı tamamlayacak ve gelen turist buradan memnun dönecek. Ovit Tüneli buna hizmet etmeye başladı. Sahil yolu hizmet ediyor. Havaalanı bitmeden hizmet ediyor. Gelecek planlarını yapanlar, planlarını Ovit Tüneli ve havalimanı üzerinden yapıyor." diye konuştu.

Ovit Tüneli

Türkiye'nin tamamlanmış en uzun tüneli olan ve ilk olarak 1880 yılında Osmanlı Devleti'nin kalkınma planında Rize-Erzurum karayolu ve tüneli projesi olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012'de atıldı.

"Işık göründü" töreni 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen tünel ilk kez, Rize'de Kasım 2017'de etkili olan kar yağışının ardından Ovit Dağı geçidi çığ riski nedeniyle kapatılınca kontrollü ulaşıma açıldı. Kış aylarında geçit vermeyen güzergahı kullanan sürücüler için umut olan tünelin resmi açılışı ise 13 Haziran 2018'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Ovit tüneli, toplam 14,3 kilometre uzunluğuyla Trabzon-Gümüşhane karayolunda yapımı süren 14,5 kilometrelik Yeni Zigana Tüneli tamamlandığında Türkiye'nin ikinci, dünyanın ise dördüncü en uzun tüneli olacak.

Tünelin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi. Kazı ve kaplama betonu imalatı tamamlanan Ovit'in bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım tüneli ve bin 369 metre uzunluğunda çığ tüneli bulunuyor.