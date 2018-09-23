Kars Valisi Rahmi Doğan, 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir." açıklamasında bulundu.

Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunan Sedanur Güzel'e ilişkin otopsi sonuçlarının açıklandığı bilgisinin doğru olmadığını bildirdi.

Vali Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Paslı köyünde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesinin, dün köyün yaklaşık bir kilometre uzağında üzeri taşla örtülü bulunduğunu anımsattı.

Güzel'in cenazesine kaldırıldığı Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında otopsi yapıldığını belirten Doğan, sonuçların henüz açıklanmadığını söyledi.

Numunelerin incelenmesi için Van'a gönderildiğini dile getiren Doğan, "Sedanur kızımızla ilgili basında çıkan 'otopsi sonuçları açıklandı' bilgisi doğru değildir. Otopsi için alınan numuneler incelenmek için Van'a gönderilmiş olup neticelenince sonuçlar kamuoyuna açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Patolojik inceleme halen devam etmektedir"

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz de AA muhabirine bazı basın yayın organlarında Sedanur Güzel'in otopsisiyle ilgili haberler yer aldığını belirtti.

Camgöz, "Kağızman ilçesi Paslı köyünde cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel'in yapılan otopsisi sonucu vücudunda cinsel istismar bulgusuna rastlanıldığı ve cinayete kurban gittiğinin kesinleştiği şeklindeki haberler üzerine basın açıklaması yapma zarureti hasıl olmuştur." ifadelerini kullandı.

Otopsi sürecinin devam ettiğini vurgulayan Camgöz, şunları kaydetti:

"Dün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan Sedanur Güzel'in cesedi üzerinde Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığında klasik otopsi işlemi tamamlanmış, Sedanur Güzel'in cesedinden elde edilen örnekler üzerinde ise patolojik inceleme devam etmektedir. Sedanur Güzel'in cinsel istismara maruz kalıp kalmadığı ve ölümünün nasıl gerçekleştiği net olarak ancak patolojik inceleme sonucu belli olacaktır. Olayla ilgili mevcut soruşturma gizlilik içinde yürütülmekte olup yeni verilere ulaşıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Cenazesi toprağa verildi

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra dün cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

Erzurum'daki Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığında 6 saat süren otopsinin ardından Kağızman'a getirilerek İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Sedanur Güzel'in cenazesi, sabah saatlerinde alınarak köyüne götürüldü.

Evinin önünde helallik alınmasının ardından minik kızın cenazesi, köy mezarlığına getirildi.

Burada Sedanur'un, fenalık geçirerek bayılan bazı yakınlarına 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Kılınan cenaze namazının ardından 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cenazesi, dualarla toprağa verildi.

Anne Handan ve baba Abdullah Güzel gözyaşları içerinde en büyük kızlarını son yolculuğa uğurlarken acılı anne, kızının mezarına sarılarak ağıtlar yaktı.

Cenaze törenine, Sedanur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, bazı il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Olay

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel'den bir daha haber alınamamıştı.

JAK timleri, AFAD ekipleri, UMKE görevlileri ve iz takip köpeği "Atak"ın yanı sıra köylülerin de katıldığı bir hafta süren arama çalışmalarının ardından Güzel'in cansız bedeni, köyün bir kilometre yakınında taşların altına gizlenmiş vaziyette bulunmuştu.