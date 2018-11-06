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Otobüsten zorla indirildiği öne süren gazi şikayetçi oldu

Antalya'da 69 yaşındaki vazife malulü Veli Akkuş, gösterdiği kartın geçersiz olduğunu söyleyerek kendisini bindiği özel halk otobüsünden zorla indirdiğini iddia ettiği şoför hakkında polise şikayette bulundu.

Otobüsten zorla indirildiği öne süren gazi şikayetçi oldu

Antalya'da 69 yaşındaki vazife malulü Veli Akkuş, gösterdiği kartın geçersiz olduğunu söyleyerek kendisini bindiği özel halk otobüsünden zorla indirdiğini iddia ettiği şoför hakkında polise şikayette bulundu.

06 Kasım 2018 Salı 18:23
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Otobüsten zorla indirildiği öne süren gazi şikayetçi oldu

ANTALYA

Antalya'da 69 yaşındaki vazife malulü Veli Akkuş, gösterdiği kartın geçersiz olduğunu söyleyerek kendisini otobüsten zorla indirdiğini öne sürdüğü şoförden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da 1996 yılında polis merkezinde meslektaşının silahından çıkan kurşunla yaralanan ve bu olay nedeniyle vazife malulü olarak emekli edilen Akkuş, önceki gün Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda özel halk otobüsüne bindi. Akkuş, gösterdiği vazife malulü kartının geçersiz olduğunu belirten özel halk otobüsü şoförünün kendisini araçtan zorla indirdiğini iddia etti. Otobüs şoförünün kendisini iterek hakarette bulunduğunu da öne süren gazi Veli Akkuş, Fatih Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullandığı kartla yıllardır otobüse bindiğini söyledi. Devletin gazilere belediyeden ücretsiz kart verdiğini dile getiren Akkuş, "Bu karttan çekildiği zaman devletimiz otobüsün ücretini ödüyor. Ben de devletimden para çıkmaması için yıllardır vazife malulü kartımla otobüse biniyorum. Şehit ve gaziler bunun bedelini zaten ödediler. Şoför bu kartı kabul etmedi. Beni otobüsten indirip gaza basıp gitti. Çok zoruma gitti. Yürüyemeyecek duruma geldim. Çok üzüldüm." dedi.

Akkuş, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını ve otobüs şoförünün cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince olaya ilişkin yapılan açıklamada, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi tarafından yapılan inceleme sonrasında, otobüs şoförünün toplu taşıma araç kullanımından men edildiği belirtildi.

Belediyenin gazilerin, gazi ve şehit yakınlarının her zaman yanında yer almaya özen gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, olaydan dolayı üzüntü duyulduğu ve bu tür durumlara asla müsamaha gösterilemeyeceği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Veli Akkuşşikayet
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