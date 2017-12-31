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Osmanlı'ya saldırı neden başladı ?

Türkler tarih boyunca İslamiyete öyle sahip çıktılar ki, önce kendi ÖZ alfabelerinden vazgeçip, adeta gönüllü olarak asimile oldular. Neredeyse Arapça ve Farsça'yı ana dilleri yerine koyacaklardı ??

Osmanlı'ya saldırı neden başladı ?

Türkler tarih boyunca İslamiyete öyle sahip çıktılar ki, önce kendi ÖZ alfabelerinden vazgeçip, adeta gönüllü olarak asimile oldular. Neredeyse Arapça ve Farsça'yı ana dilleri yerine koyacaklardı ??

31 Aralık 2017 Pazar 12:12
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Osmanlı'ya saldırı neden başladı ?
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OSMANLI'YA SALDIRI NEDEN BAŞLADI ? BM Genek kurulunda hezimete uğrayan ABD, şimdi de Ortadoğu'daki piyonlarını kullanmaya başladı.. BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) Dışişleri Bakanı tv ekranlarına çıkıp, "Osmanlı hilafet devleti değil, sömürgeci bir devletti "diye, hezeyanlar kusmaya başladı... Sormak gerekir bu zavallılara; Eğer Osmanlı emperyalist bir ülke olsaydı, bugün Arapça dil diye birşey kalmazdı ortada.. Türkler tarih boyunca İslamiyete öyle sahip çıktılar ki, önce kendi ÖZ alfabelerinden vazgeçip, adeta gönüllü olarak asimile oldular. Neredeyse Arapça ve Farsça'yı ana dilleri yerine koyacaklardı ?? İngiltere ve Fransa'nın bir süre işgali altında bulundurduğu ülkelerde, İngilizce ve Fransızca ana dil haline gelmiştir. Hindistan, Pakistan ve Cezayir örnek teşkil eden ülkelerin başında gelir... Osmanlı öyle davransaydı, Ortadoğu'dan -Atlas Okyanusu'na kadar tüm Arap ülkeleri Türkçe konuşur olacaktı. Yüzyıllarca HAÇLI SEFERLERİ'ne göğsünü siper eden TÜRKLER sayesinde, İSLAMİYET ayakta kalabilmiştir. Selçuklular'ın küçük orduları karşısında, Avrupa yüzbinleri bulan ordularla kaç kez Anadolu'yu geçmeye çalıştı.. BAE bakanının yanı sıra Suudi Arabistan'lı televizyoncu da büyük cehalet taşıyan, Osmanlı karşıtı suçlamalariyle cehaletini ve nefretini ortaya koymuştur !!! ABD'den korkan, onun dümen suyunda ONURSUZCA yaşayabileceklerini uman, kişiliksiz, sönük ülkelerden bu tür saldırıların ardarda geleceği beklenebilir.. Suudi Arabistan'da SARAY DARBESİ yaptıran ABD, Kral'ın yeğenlerini ayaklarından tavana asarak sorgulamış ve 6 milyar dolar parayı ellerinden alarak, onların hayatını bağışlamıştır... Böyle zavallı ülkelerin yetkilileri Osmanlı'yı kirli ağızlarına alırken iyi düşünmelidirler.. Abdullah AKOSMAN

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSuudi ArabistanBAEOsmanlıya SaldırıAbd Nin Uyduları
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