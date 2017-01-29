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Orgeneral Akar Ege'de gemileri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulundu, Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla seyir icra etti.

Orgeneral Akar Ege'de gemileri denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulundu, Kardak Kayalıkları bölgesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla seyir icra etti.

29 Ocak 2017 Pazar 16:56
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Orgeneral Akar Ege'de gemileri denetledi

ANKARA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi. 

Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icrası

Beraberindeki Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla Üs Komutanlığı ile Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etti.

"Faaliyetlerde dostluk ve barışı göz önünde bulunduruyoruz"

Ziyaretinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak Ege Denizi'nde icra edilen faaliyetlerde deniz alaka ve menfaatlerin korunmasında daima dostluk ve barışı göz önünde bulundurduklarını belirten Orgeneral Akar, Türkiye ve Türk milletinin hak ve menfaatlerinin karada, denizde ve havada korunması için TSK'nın azim ve kararlılıkla, gayret ve çabalarını artırarak sürdürmekte olduğunu vurguladı.

Orgeneral Akar, TSK’nın bölgesinde etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olduğunu ifade etti.

"Seyre ilişkin herhangi bir engelleme söz konusu olmadı"

Öte yandan, Akar'ın Kardak bölgesindeki seyri sırasında Yunan sahil güvenlik botunca engelleme yapıldığı iddiaları yalanlandı.

TSK'dan yapılan bilgilendirmede, Akar'ın Kardak bölgesindeki seyri sırasında bölgeye ufak bir Yunan sahil güvenlik botunun geldiği, uzak mesafeden gözlemleme yaptığı bildirilerek, Genelkurmay Başkanı'nın bölgedeki seyrine ilişkin herhangi bir engellemenin söz konusu olmadığı vurgulandı.

AA

Son Güncelleme: 29.01.2017 17:00
Anahtar Kelimeler:
GemiOrgeneral AkarGenelkurmay
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