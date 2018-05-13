Ömrünü üç engelli kızına adadı

Bayburtlu 62 yaşındaki Lütfiye Arslantaş, 30 yılı aşkın süredir bedensel ve zihinsel engelli 3 çocuğunun bakımını özveriyle yerine getiriyor.

Merkeze bağlı Şeyhhayran Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Lütfiye Arslantaş, kendisini bedensel ve zihinsel engelli kızları Zehra (37), Zeynep (32) ve Reyhan'a (31) adadı.

Eşi Osman Arslantaş'ın da yardım ettiği fedakar anne, kızlarının her türlü ihtiyacıyla bıkıp usanmadan ilgileniyor.

Arslantaş, yaptığı açıklamada, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan 4 çocuğunun evlenerek kendi yuvalarını kurduğunu ancak Zehra, Zeynep ve Reyhan'ın engelleri nedeniyle kendisine bağımlı olduğunu söyledi.

Engelli üç kızını bir an yalnız bırakmadan her türlü ihtiyaçlarını, yaşının ilerlemesi ve geçirdiği bel ameliyatları nedeniyle zor da olsa yerine getirdiğini anlatan Arslantaş, "İlk doğduklarında herhangi bir şeyleri yoktu. O zaman normal çocuk gibi emeklediler ama sonradan gezemediler. O dönemler çok doktora gittik. Baktırmadığımız yer kalmadı, 'Çaresiz bir hastalık' dediler ve bizi gönderdiler." dedi.

Arslantaş, engelli çocuklarının yardım almadan hiçbir şey yapamadığını belirterek "Biz olmadan ekmek bile alıp yiyemiyor, sularını içemiyorlar. Her şeyleri bize bağlı. Saçlarını tararım, elbiselerini giydiririm. Yani bir insanın ne ihtiyacı varsa hepsini biz gideririz. Onlar hiçbir şeylerini yapamazlar. Ben ağlarım, onlar da benimle birlikte ağlarlar." diye konuştu.

Bir anne olarak bu çocuklarını diğer çocuklarından ayrı tutmadığını ve bakımları "Öf" bile demeden yerine getirdiğini vurgulayan Arslantaş, şöyle devam etti:

"Allah bunları bana neden verdi, demedim. Sadece 'Allah'ım bunları benden sonraya bırakma' derim. Ben bu çocuklarımın benden sonraya kalmasını istemem çünkü benden sonraya kalmalarını düşünemem, kalmasınlar benden sonraya, Allah'tan bunu isterim. Hiçbir zaman da kızmadık, bağırmadık, dövmedik."

Arslantaş, her zaman yardımcısı olan eşinin, çocuklarını her istediklerinde otomobille şehir merkezi ya da doğaya geziye götürdüğünü, onların hiçbir isteğini geri çevirmeden yaptığını da ifade etti.

"O başa geldikten sonra engelli çocuklar meydana çıktı"

Bir anne olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her fırsatta dua ettiğine dikkati çeken Arslantaş, şunları kaydetti:

"Allah'ım Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. O başa geldikten sonra engelli çocuklar meydana çıktı. Yani Tayyip Erdoğan'dan sonra devlet bizi tanıdı, bildi. Devlet çocukların var olduğunu bildi. Yine Cumhurbaşkanımızdan yıl başında bunlara tebrik kartı geldi. Ondan önce böyle şeyler yoktu, ben görmedim. Tayyip Erdoğan başa geçince bizim engelli çocuklarımız devlete girdi, insan yerine sayıldı. Ondan önce herkes çocuğunu saklıyordu, bunu da bilin. Bu çocuklar da bu ülkenin insanları, evlatlarıydı ama Cumhurbaşkanımızla bunlar ortaya çıktı. Biz gece gündüz ona dua ediyoruz."