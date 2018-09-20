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OHAL Komisyonu kararıyla öğrencileriyle buluştular

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonun kararıyla mesleğe iade edilen bazı öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim yılında göreve başladı, öğrencileriyle buluştu.

OHAL Komisyonu kararıyla öğrencileriyle buluştular

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonun kararıyla mesleğe iade edilen bazı öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim yılında göreve başladı, öğrencileriyle buluştu.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:32
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OHAL Komisyonu kararıyla öğrencileriyle buluştular

ANKARA - Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonun kararıyla mesleğe iade edilen öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim yılında göreve başladı, öğrencileriyle buluştu.

Alınan bilgiye göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun "mesleğe iade" kararı verdikleri arasında öğretmenler de yer aldı.

Komisyon kararıyla görevlerine iade edilen bazı öğretmenler, yeni eğitim ve öğretim yılında görevlerine döndü. Öğrencileriyle buluşan öğretmenler, yeniden ders başı yaptı.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun bazı öğretmenler hakkında verdiği kararlara göre, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen S.B, Komisyona başvurdu.

Komisyon, FETÖ ile bağlantısı olmadığını, "ByLock" yüklü olduğu hattın adına kayıtlı olduğu ancak kendisinin kullanmadığını ileri süren S.B'nin başvurusunu incelemeye aldı.

Söz konusu hattı kendisinin kullanmadığı, "ByLock"un ise başkası tarafından yüklendiği belirlenen S.B, komisyon tarafından terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle tesis edilen kamu görevinden çıkarılma işlemine karşı yapılan kamu görevine iade talebini yerinde gördü.

Bunun üzerine başvurusu komisyonca kabul edilen S.B, göreve iade edildi.

Melekten ihraç edilen öğretmeni yengesi yaktı

Komisyon, "ByLock" kullancısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen M.C. hakkında da aynı karara imza attı.

"ByLock"un yüklü olduğu ve kendi üzerine kayıtlı hattın yengesi tarafından kullanıldığı belirlenen öğretmen M.C. de yeniden görevine dönenler arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra Ü.A. ile H.Ç. isimli iki öğretmen de üzerlerine kayıtlı telefon hatlarının başkaları tarafından kullanıldığının ve bu hatlar üzerinden başkalarınca "ByLock" yüklendiğinin tespitinin ardından mesleğe iade edildi.

FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen öğretmen N.H. de söz konusu terör örgütleri, yapı, oluşum veya gruplarla üyeliğini, mensubiyetini veya iltisakını, bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edilememesi üzerine OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kararıyla mesleğine geri döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu
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