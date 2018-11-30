Öğrencilerinize sözlerinizle değil halinizle örnek olun

İSTANBUL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin öğrencilerine sözleriyle değil hali ile örnek olması gerektiğini belirtti.

NUN Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, okulu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmen ve öğrencilere hitap edip, sorularını yanıtlayan Selçuk, öğretmenlerin birinci vazifelerinin kendilerini tanımak olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk öğrencilere, "Hayatınızı başarıya endekslemeyin. Bilmek demek, olmak demek değildir. Önce bilecek ve yapacak sonra olacaksınız." önerisinde bulundu.

2023 eğitim vizyonuyla ilgili bir soru üzerine Selçuk, "Bugün hayalini kurduğumuz projelerin çok daha ilerisinde hedeflere ihtiyacımız var. Bunları başarabilmek için ideallerimiz olmalı, hayaller kurmalıyız. İnancımızı ve cesaretimizi de asla kaybetmemeliyiz. Bütün bu parametrelere aynı anda sahip olduğumuz takdirde istediğimiz noktanın çok daha ilerisine gitmemiz mümkün." ifadelerini kullandı.

"Puanlama eşitlik ilkesine göre değil adalet eksenli yapılacak"

2023 Eğitim Vizyonu içerisinde hayata geçirilen okul gelişim modelinden de bahseden Selçuk, "Okul gelişim modeliyle diyoruz ki her bir okul 24 parametre üzerinden takip edilecek. Puanlama eşitlik ilkesine göre değil adalet eksenli yapılacak. 5 senede en iyi imkanlara sahip okul ile en kötü şartlardaki okulun arasındaki yüzde 68'lik farkı yüzde 20'ye indirmek istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hedeflerinin asla bugünün gelişmiş ülkelerinin eğitim sistemleri olmadığının altını çizen Selçuk, "Eğitimi sadece endüstri ve ekonomi için değil ontolojisi için yapmak isterdim. Biz bunu geçmişte zaten yaptık. Tarihi tecrübemiz en büyük artımız." yorumunu yaptı.

Öğretmenlik mesleğinin zorluklarının altını çizen Selçuk, öğretmen-öğrenci arasında ilişkinin sağlıklı ilerleyebilmesi için öğretmenin kendini tanıyıp çocuğun içindeki hazineyi dışarı çıkarmaya yönelik bir anlayışı takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Öğretmenin birinci vazifesinin kendini tanımak olduğunu belirten Selçuk, "Öğrencilerinize sözleriniz ile değil halinizle örnek olun." tavsiyesinde bulundu.

"Türkiye'nin yeniden tarihsel bir dil kurması gerekiyor"

Selçuk, eğitim alanında kullanılan dilin doğru olup olmadığına ilişkin bir soru, "Türkiye'nin yeniden tarihsel bir dil kurması gerekiyor. Fakat dili kullanmak tek başına yetmez. Muhtevasını doldurmadan kullanırsanız insanı zehirler. Kelimeye zulmetmek büyük günahtır. Onu eyleme geçirmelisiniz." şeklinde yanıtladı.

Eğitimin 100 metre koşusundan ziyade maratona benzediğini aktaran Selçuk, öğrencilere birkaç konuda derinleşmelerini ve hayatlarının her anında adil olmalarını öğütledi.

Hediye takdimiyle sona eren söyleşinin ardından Bakan Selçuk, NUN Okulları Beykoz Kampüsünü gezdi.