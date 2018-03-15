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Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek

Erzincan'da, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir araya gelen 700 öğrenci, "Afrin" yazısı içerisinde "Pi" işaretini oluşturdu.

Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek

Erzincan'da, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için bir araya gelen 700 öğrenci, "Afrin" yazısı içerisinde "Pi" işaretini oluşturdu.

15 Mart 2018 Perşembe 11:41
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Öğrencilerden Mehmetçik'e koreografili destek

ERZİNCAN 

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Eğitimi bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, Dünya Pi Günü dolayısıyla üniversitenin Yalnızbağ yerleşkesindeki amfide bir araya geldi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Polat yönetimindeki toplumsal uygulamalar dersi kapsamında buluşan öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesine yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla, dev boyutlu "Afrin" yazısı oluşturup içerisine de "Pi" işareti yaptı.

Bir saat süren koreografi, drone ile gökyüzünden görüntülendi.

Mehmetçik Ortaokulu bahçesinde hazırlanan bir başka koreografide de öğrenciler tarafından Türk bayrağı oluşturuldu.

Etkinlikte şehitlerin isimleri okunurken, bazı öğrenciler de ellerindeki harflerle "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazısı yazdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanZeytin Dalı HarekatıMehmetçikKoreografili Destek
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