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Öğrenciler ‘ortak sınav’ istiyor

Öğrenciler üniversiteye girişte de 'ortak sınav' istiyor

Öğrenciler ‘ortak sınav’ istiyor

Öğrenciler üniversiteye girişte de 'ortak sınav' istiyor

04 Haziran 2017 Pazar 14:40
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Öğrenciler ‘ortak sınav’ istiyor

TEOG kapsamında düzenlenen ortak sınavlara katılan 286 bin 998 öğrenciye yönelik yapılan ankete katılanların yüzde 72'si, üniversiteye giriş sınavlarının da "ortak sınav" şeklinde yapılmasını istedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında düzenlenen ortak sınavlara katılan 286 bin 998 öğrenciye yönelik yapılan ankete katılanların yüzde 72'sinin, üniversiteye giriş sınavlarının da "ortak sınav" şeklinde yapılmasını istediği ortaya çıktı.

MEB, TEOG sınavına katılan 8. sınıf öğrencilerine yönelik "Ortak Sınavlar Öğrenci Anketi" hazırladı.

Ortak sınavların öğrenciler açısından olumlu ve olumsuz taraflarını belirlemek amacıyla hazırlanan anket, resmi ve özel okullardan, ortak sınavlara katılan 286 bin 998 öğrenci tarafından cevaplandırıldı.

Anket, öğrencilerin yüzde 96'sının TEOG sınavından memnun olduğunu gösterdi. Öğrencilerin yüzde 72'si, üniversite sınavının da TEOG sınavı benzeri yapılması gerektiği görüşünü ortaya koydu.

Öğrencilerin yüzde 90'ı sınavın kendi okullarında yapılmasının rahatlatıcı etkisi olduğunu belirtirken, 100 öğrenciden 89'u ortak sınavların iki ayrı günde yapılmasını olumlu buldu.

Derslere düzenli çalışmak başarı için yeterli

"Ortak sınavlara, okul arkadaşlarıyla katılmalarının motivasyonlarını nasıl etkilediği" sorusunda, öğrencilerin yüzde 84'ü olumlu görüş bildirdi.

Ankete katılan her 100 öğrenciden 75'i, ortaöğretim kurumlarına yerleştirilirken ortak sınavdan aldıkları puanlar ile okul başarı puanlarının birlikte değerlendirilmesini olumlu buldu. Öğrencilerin yüzde 88'i de sınavlara serbest kıyafetleriyle katılmaktan memnun olduklarını ifade etti.

Sınavda testlerin ara verilerek yapılmasının doğru bir uygulama olduğunu belirten öğrencilerin oranı yüzde 93, sınavlarda yanlış cevap sayısının doğru cevap sayısını etkilememesinden dolayı sınav kaygısının azaldığını kaydeden öğrencilerin oranı yüzde 88 oldu.

Her 100 öğrenciden 70'i, derslere düzenli çalışmanın ortak sınavlarda başarı kazanmak için yeterli olduğu görüşünü bildirdi.

Öğrencilerin yüzde 75'i destekleme kurslarından memnun

Ankete katılan öğrencilerin yüzde 69'u, sınava hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına katıldığını, yüzde 88'i ise kazanım kavrama testlerinden yararlandığını belirtti.

Her 100 öğrenciden 75'i destekleme ve yetiştirme kurslarının, 86'sı ise kazanım kavrama testlerinin ortak sınavlara hazırlanırken faydalı olduğunu kaydetti.

Ankette öğrencilere, sınav öncesindeki kaygılarına ilişkin de soru yöneltildi. Buna göre, öğrencilerin yaklaşık yüzde 70'i ortak sınavlar öncesi düşük veya orta düzeyde sınav kaygısı yaşadığını bildirdi.

Öğrenciler devamsızlık yapmamaya özen gösteriyor

Öğrencilerin yüzde 87'sinin ortak sınavlarda başarılı olmak için devamsızlık yapmamaya özen gösterdiği sonucu da anketle ortaya konuldu.

Ortak sınav uygulamasında öğrencilere telafi imkanı sağlanarak, tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukların ortadan kaldırılması da amaçlanıyor. Öğrencilerin yüzde 71'i, telafi imkanından dolayı sınavlar öncesinde kendilerini daha rahat hissettiklerini belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ortak SınavÜniversiteye Giriş
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