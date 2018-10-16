'Nusret-2018 Davet Tatbikatı' başladı

İZMİR

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO ve Türkiye'den Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katıldığı "Nusret-2018 Davet Tatbikatı", İzmir Körfezi'nde başladı.

Tatbikat kapsamında düzenlenen basın brifingi, Alsancak Limanı'nda demirli bulunan "TCG Bayraktar" gemisinde gerçekleştirildi.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Ahmet Tunç Veyisoğlu, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde her yıl planlanarak icra edilen fiili bir mayın harbi tatbikatı olduğunu söyledi.

Tatbikatın ismini 1915 yılında Çanakkale Boğazı'na döktüğü 26 mayınla Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nden aldığını anımsatan Veyisoğlu, harekatın halen Belçika'daki NATO mayın harbi mükemmeliyet merkezinde örnek mayın döküş harekatı olarak öğretildiğini anlattı.

Veyisoğlu, "Nusret-2018 Davet Tatbikatı"nın Türkiye'nin ev sahipliğinde 25 Ekim'e kadar süreceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı, Nusret-2018 Davet Tatbikatı'nın karşılıklı işbirliğine ve birlikte çalışabilirliğine olan katkısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. Tatbikat, mayın filosu komutanlığınca TCG Bayraktar Gemisinde teşkil edilecek tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilecektir."

Tatbikatın mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safhada icra edileceğini ifade eden Veyisoğlu, şöyle dedi:

Birinci safha, liman eğitimleri ile hava ve su üstü unsurları tarafından icra edilecek mayın döküş harekatını içermektedir. İkinci safha, mayın karşı tedbirleri harekatının icra edileceği safhadır. Bu safhada tatbikatın birinci safhasında dökülen eğitim mayınları, mayın avlama gemileri tarafından sonarlar ile tespit edilecek, mayın harbi dalgıçları ve insansız su altı araçları ile teşhis edilerek etkisiz hale getirilecektir. Safha süresince insansız otonom su altı araçları tespit ve teşhis maksadıyla etkinlikle kullanılacaktır. Mayın karşı tedbirleri harekatının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlar ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecektir. Nusret-2018 Davet Tatbikatı üçüncü safha faaliyetleri kapsamında, denizde fotoğraf çekimi, tatbikat değerlendirme toplantısı ile İzmir Limanı ziyareti kapsamında sosyal ve kültürel faaliyetler icra edilecektir."

Veyisoğlu, NATO mayın karşı tedbirler grubunun ihtiyaç duyulması halinde NATO'ya üye olmayan taraflarca oluşturulabilecek mayın tehdidine karşı ani reaksiyon kuvveti olarak oluşturulduğuna, 1999 yılında kurulan bu kuvvete Türk Deniz Kuvvetlerinin her yıl 3 periyot halinde 3 farklı mayın avlama gemisiyle katıldığına işaret etti.

Deniz mayınının infilak ettiğinde yüksek tonajlı gemileri bile omurga hattından kırarak batmasına neden olacak kadar yüksek miktarda patlayıcı içerdiğini anlatan Veyisoğlu, "Su altında gizlendiği için tespit edilmesi ve sakınması oldukça zor olan sinsi bir silahtır. Tarihte mayın silahı incelendiğinde ülkelerin deniz filolarına verdiği zarar açıkça ortaya çıkmaktadır. Bunun en değerli örneği de Çanakkale'de Nusret Mayın Gemisinin dökmüş olduğu 26 mayının Birinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirmiş olmasıdır. Bu mayınlama harekatı halen NATO mayın harbi okulunda, NATO mayın harbi personeline ders olarak okutulmaktadır. Bu da gösteriyor ki mayın silahı çok ucuz ancak vereceği zararlar çok yüksek olan gizli bir silahtır." dedi.

Tatbikat

TCG Bayraktar gemisinde Mayın Filosu Komutanlığınca idare edilecek tatbikata Türkiye'den yedi mayın karşı tedbirleri gemisi, birer komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), korvet, karakol botu, helikopter, sualtı savunma (SAS) timi, Otonom İnsansız Su Altı Aracı timi (AUV), Hava Kuvvetleri Komutanlığından görevli F16 jetleri ile C-130 mayın döküş uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından görevli 2 Sahil Güvenlik botu katılıyor.

Tatbikatta ayrıca, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) kapsamında, Almanya ve Fransa'dan birer komuta kontrol gemisi, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Türkiye, Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi, Romanya'dan bir hidrografi gemisi ile Yunanistan ve Romanya'dan Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) timleri, Azerbaycan, Bahreyn, Gürcistan, Katar, Kore Cumhuriyeti, Pakistan, Suudi Arabistan, Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri, Bulgaristan ve Romanya'dan toplan 52 gözlemci yer alıyor.

Tatbikat, mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitim olanağı sağlamayı, farklı ülkelere ait mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Toplantıya, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Cemalettin Bozdağ, NATO Daime MKT Görev Grubu 2. Komutanı Albay Frank Maginsky ile tatbikata gözlemci olarak bulunan yabancı askerler katıldı.