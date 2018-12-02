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Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı

Niğde'de tırmanış yapan 2 dağcıdan biri çığ altında kaldı.

Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı

Niğde'de tırmanış yapan 2 dağcıdan biri çığ altında kaldı.

02 Aralık 2018 Pazar 21:19
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Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı'na tırmanış yapan 2 dağcıdan biri çığ altında kaldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi. 

Alınan bilgiye göre, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan 2 dağcıdan birisi çığ altında kaldı.

Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Kurtarma çalışmaları için Adana'dan askeri helikopter çağrıldığı öğrenildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamardı ilçesi Çukurbağ köyü Eznevit mevkisinden 112 ihbar hattını arayan vatandaşların, Aladağlar'da çığ düşmesi sonucu bir kişinin çığ altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladıkları belirtildi.

Kadın dağcının sağlık durumu iyi

AKUT Niğde Basın Sözcüsü Cavit Ünlü de gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında iki kişinin dağda mahsur kaldığı ihbarının geldiğini ifade ederek, "İhbarda birinin düştüğü ve çığ altında kaldığından bahsedildi. Helikopterin gelmesini bekliyoruz. Helikopter geldiğinde 4-5 kişilik ekip hareket edeceğiz. Önce sağ olan Hilal'i bulup, ondan sonra da düşen arkadaşın yanına varmaya çalışacağız." dedi.

Ünlü, kadın dağcının sağlık durumunun iyi olduğunu, erkek dağcının durumu hakkında ise bilgilerinin bulunmadığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeDemirkazık Dağı
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