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Muz yüklü gemide kokain ele geçirildi

Mersin'de muz yüklü bir gemide polis ekiplerince yapılan aramada 9 kilo 400 gram kokain bulundu

Muz yüklü gemide kokain ele geçirildi

Mersin'de muz yüklü bir gemide polis ekiplerince yapılan aramada 9 kilo 400 gram kokain bulundu

01 Kasım 2018 Perşembe 09:45
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Muz yüklü gemide kokain ele geçirildi

MERSİN

Mersin'de polisin muz yüklü bir gemide yaptığı aramada 9 kilo 400 gram kokain ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek için çalışmalarını artırdı.

Ekipler, kente gelen gemi, konteyner ve yüklerle ilgili analiz çalışmaları sonucunda Mersin Serbest Bölge'de limana gelen muz yüklü bir gemide uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Geminin ambar bölümünde yapılan aramada, zemin tahtasının altına gizlenmiş 8 parça halinde 9 kilogram 400 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
GemiMuzKokainNarkotik
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