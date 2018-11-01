Muş'ta terör operasyonu: 11 gözaltı

MUŞ

Muş'ta düzenlenen terör operasyonunda 11 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 13-30 Ekim'de terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Kent merkezi ile Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde düzenlenen operasyonda "terör örgütü propagandası" yaptığı tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan 4 kişi yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.