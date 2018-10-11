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Muş'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Muş'ta jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi

Muş'ta jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Muş'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Muş'ta jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi

Muş'ta jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 09:42
13 Okunma
Muş'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Muş'ta jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak güvenlik güçlerine araçtan ateş açan 5 PKK'lı terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi

MUŞ

Muş'un Varto ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda Varto ilçesi Yılanlı köyünde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığınca personel ve araç sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yılanlı köyü yolu üzerinde 'dur' ihtarına uymayan şüpheli araçtan güvenlik güçlerimize aracın içinden uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine güvenlik güçlerimizce anında karşılık verilmiştir. Aracı durdurarak çatışmaya devam eden 2'si kadın 3'ü erkek, 5 örgüt mensubunun tamamı ölü olarak ele geçirilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MuşTerörOperasyonTerörist
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