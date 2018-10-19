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"Muhtarlık, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhtarlık, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktadır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 11:20
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"Muhtarlık, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktadır"

ANKARA

Soylu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, muhtar ve muhtarlık kavramlarının, köklü devlet geleneğinde 1829'dan bugüne kadar varlığını sürdürdüğünü belirtti.

Muhtarların, idari seçimin ilk öznesi olduğunu ifade eden Soylu, şu görüşlerini paylaştı:

"Demokrasi kültürümüzün ilk basamağını teşkil eden muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. 2002'den bugüne kadar birçok alanda gelişim ve değişim içinde olan Türkiye, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi anlamında da devrim niteliğinde adımlar attı. Muhtarlık kurumu da bu değişimden olumlu yönde kazanımlar elde etmiştir. Öncelikle muhtarlarımızın merkezi kurumsal yapıya dahil edilebilmesi, iş ve işlemlerinin daha sağlıklı takip edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı bünyesinde 'Muhtarlar Daire Başkanlığı' kurulmuştur. Bu yapının devamı olarak da Büyükşehir Belediyeleri'nde 'Muhtarlar Daire Başkanlığı', diğer belediyelerde de 'Muhtarlar Müdürlüğü' tesis edilmiştir."

Bakan Soylu, valiliklerde bir vali yardımcısı, büyükşehir belediyelerinde ise bir başkan yardımcısı, muhtarların taleplerinin takip edilmesinden sorumlu tutulduğunu, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan ve kısa adı MUBİS olan 'Muhtar Bilgi Sistemi' de faaliyete geçtiği ilk günden itibaren çok olumlu neticeler verdiğini kaydetti.

Maaşları 1.739 liraya çıkarıldı

Süleyman Soylu, muhtarların özlük haklarıyla ilgili de değerlendirme yaparak, şöyle devam etti:

"Muhtar maaşları 2002'de 97 TL iken bugün itibarıyla 1.739 TL seviyesine yükselmiştir. Ayrıca SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi talepleri de yapılan bir düzenlemeyle karşılanmıştır. Bu düzenlemeyle 700 TL prim desteğine kavuşmuş olan muhtarlarımızın aylık ücretleri 2.439 TL'ye yükselmiştir. Bu gelişmelere ek olarak, 2015'den itibaren, her yıl 19 Ekim tarihinin 'Muhtarlar Günü' olarak kutlanması kararlaştırılmıştır. Bütün bu yapılanlar, böylesine uzun bir geçmişe sahip bir yapı için, olması gerekenlerin belki tamamı değildir. İnanıyoruz ki çok önemli bir başlangıç ve gelecekte daha büyük adımların atılacağının işaret fişeğidir."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gelenek haline getirdiği "Muhtarlar Buluşması Toplantıları"nın, bu değişime ön ayak olduğunu ve büyük katkı sunduğunu aktaran Bakan Soylu,mesajında, "Seçimle işbaşına gelen muhtarlarımızın vatan müdafaasında her zaman ön saflarda yer aldığı, Çanakkale Zaferimiz'den, Kurtuluş Savaşı günlerimizden beri bilinen bir gerçektir. Aynı asil ruhu 15 Temmuz gecesi de görmüş olmak, bu milletin evlatları için bir gurur ve umut kaynağı olmuştur." ifadesine yer verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluMuhtarMuhtarlık
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