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Muğla'da altın yazmalı Tevrat ele geçirildi

4 şüpheli, Muğda'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla'da altın yazmalı Tevrat ele geçirildi

4 şüpheli, Muğda'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

19 Kasım 2017 Pazar 17:22
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Muğla'da altın yazmalı Tevrat ele geçirildi

Altın yazmalı Tevrat'ın satışı için 7,5 milyon liraya jandarma ekipleriyle anlaşan 4 şüpheli, Muğda'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarının 7 asırlık olduğu tahmin edilen Tevrat'ı satmaya çalıştığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, şüphelilerle müşteri gibi irtibata geçti.

İl ve Seydikemer Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tevrat'ın satışı için 7,5 milyon liraya anlaştıkları zanlılarla Karadere Mahallesi'ndeki sahilde buluştu.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda Sadettin U, Selahattin U, Zahit Ç. ve İlker A'yı gözaltına aldı.

Yapılan aramada 700 yıllık olduğu değerlendirilen ceylan derisi üzerine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi.

Seydikemer Jandarma Komutanlığına bağlı Eşen Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Sadettin U, çıkarıldığı mahkemece "tarihi eser kaçakçılığı" suçlamasıyla tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tevrat'ın incelenmek üzere Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Altın Yazmalı TevratTevrat
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