Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97454
ALTIN
221.561
DOLAR
5.5981
STERLİN
7.3026
EURO
6.4197
Mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü
Mısır yüklü tır devrildi: 1...
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1...
Terry Allbury 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Terry Allbury 4 yıl hapis...
BBDSO'dan "Rodrigo Aranjuez" konseri
BBDSO'dan "Rodrigo Aranjuez" konseri
Şanlıurfa'da kardeş kavgası: 1 ölü
Şanlıurfa'da kardeş kavgası: 1 ölü

Mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü

Sakarya-Bilecik sınırında mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü

Sakarya-Bilecik sınırında mısır yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

19 Ekim 2018 Cuma 09:37
0 Okunma
Mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü

SAKARYA/BİLECİK

Alınan bilgiye göre, İznik-Sakarya karayolunda Adapazarı istikametine giden Hasan Baltacı (53) yönetimindeki 10 ACK 97 plakalı mısır yüklü tır, Bilecik'in Osmaneli ilçesi Ericek köyü Pekmezli Rampası mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Bursa'nın Mudanya ilçesinden yüklediği mısırı Sakarya'ya götürmek üzere yola çıkan araç sürücüsü Baltacı ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baltacı'nın cesedi daha sonra Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaBilecikTIRKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
12. Uluslararası Transplantasyon Kongresi
12. Uluslararası Transplantasyon Kongresi
Elazığ ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Elazığ ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Dev yatırım 'Star Rafinerisi' açılıyor
Dev yatırım 'Star Rafinerisi' açılıyor
Diyanetin strateji planına vatandaş da katkı verecek
Diyanetin strateji planına vatandaş da katkı verecek
Dev yatırım 'Star Rafinerisi' yarın açılıyor
Dev yatırım 'Star Rafinerisi' yarın açılıyor
Hak-İş ekonomiyi masaya yatıracak
Hak-İş ekonomiyi masaya yatıracak
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Minik Evrim'den 100 gündür haber yok
Minik Evrim'den 100 gündür haber yok

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ