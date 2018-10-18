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Minik Evrim'den 100 gündür haber yok

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarından 100 gündür sonuç alınamadı.

Minik Evrim'den 100 gündür haber yok

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarından 100 gündür sonuç alınamadı.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:48
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Minik Evrim'den 100 gündür haber yok

TOKAT

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları sürüyor.

Yenisu köyü yaylasında ailesinin 10 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu minik Evrim'i arama çalışmalarında 100. güne ulaşılmasına rağmen minik kıza ait bir ize rastlanamadı.

Minik Evrim'in kaybolduğu ilk günler AFAD, JAK ekiplerinin de katılımı ile drone ve arama köpekleri de kullanılarak yoğun olarak yapılan arama çalışmalarını İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar devam ettiriyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, aile yakını 3 kişinin gözaltına alındığı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Çadırda kardeşiyle yalnız bırakıldıktan sonra hayvanlara bakmak için uzaklaşan ailenin döndüğünde bulamadığını belirttiği Evrim'in babası Burhan, annesi Dilek Atış, kızlarının kaybolmasıyla ilgili verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle gözaltına alınmış, çift 23 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Dilek ve Burhan Atış'ın tutukluluk haline itiraz edilmiş, başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı reddederek çiftin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Soruşturmada baba Burhan Atış'ın, "kızının traktörden düşerek öldüğü ve babasının mezarına gömdüğü" yönünde verdiği ifade üzerine Evrim'in dedesi Sadık Atış'ın mezarı açılmış, "Mağarada olabilir" demesi üzerine de mağara da arama yapılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EvrimTokat
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