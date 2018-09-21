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MGK bildirisinde 'İdlib' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı. 

MGK bildirisinde 'İdlib' vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından bildiri yayımlandı. 

21 Eylül 2018 Cuma 09:44
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MGK bildirisinde 'İdlib' vurgusu

ANKARA

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alındığı belirtilen bildiride, başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, milli birliği tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi arz edildiği vurgulandı. 

"Operasyonlar sürdürülecek"

Bildiride, "İstihbarat ve güvenlik kuruluşlarının yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışında yakalanan teröristlerin yüce Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olarak değerlendirilmiş, bu tür operasyonların sürdürüleceği ifade edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Suriye'nin terörden arındırılmasında kararlılık mesajı

Türkiye'nin, Suriye'de yıllardır süren insanlık dramına yenilerinin eklenmesini önlemek, muhtemel kayıpları asgariye indirmek ve barışa katkı sağlamak üzere yürüttüğü girişimlerin olumlu sonuçlarından memnuniyet duyulduğu belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatın önemine işaret edilmiştir. Astana Süreci doğrultusunda İdlib çatışmasızlık bölgesinde 12 gözlem noktası tesis eden ülkemizin, buradaki varlığını güvenli bir şekilde sürdürmesi konusunda alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Cenevre ve Astana süreçlerinin yanı sıra Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakatın başarısı için ülkemizin samimi bir şekilde gayret göstermeye devam edeceği belirtilmiştir.

Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanmasını beklediğimizin altı çizilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca uzanan Suriye'nin diğer bölgelerinin de bir an önce terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi hususundaki kararlılık teyit edilmiştir. Suriye krizinin çözümü konusunda, uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin şekilde yerine getirmeye davet edilmiştir."

"Ülkemizin menfaatleri korunacak"

Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler hakkında kurula bilgi arz edildiği aktarılan bildiride, "Bu hususta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik girişimlere karşı ülkemizin hak ve menfaatlerinin tüm imkanlar kullanılarak korunacağı kararlılıkla tekrarlanmıştır." ifadesi yer aldı.

AA

Son Güncelleme: 21.09.2018 09:46
Anahtar Kelimeler:
Milli Güvenlik KuruluCumhurbaşkanlığı
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