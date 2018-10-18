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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Türkiye genelinde havanın yarın yer yer çok bulutlu olması, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Türkiye genelinde havanın yarın yer yer çok bulutlu olması, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:50
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde havanın yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, batısı ve kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kütahya ve Siirt çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için "toz taşınımı" uyarısında bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiUyarıSağanak
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