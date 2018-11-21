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Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:58
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Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

DİYARBAKIR 

Meteoroloji, 6 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarın Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde ise kuvvetli karla karışık yağmur ile kar yağışı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYağış Uyarısı
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