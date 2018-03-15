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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de bugün öğleden sonra gök gürültülü, kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de bugün öğleden sonra gök gürültülü, kuvvetli sağanak bekleniyor.

15 Mart 2018 Perşembe 14:01
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA

Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de bu akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğleden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde etkisini artıracak gök gürültülü sağanağın özellikle 15.00-21.00 saatleri arasında Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'in doğusunda öğleden sonra etkisini artıracak gök gürültülü sağanağın akşam ve özellikle gece saatlerinde Osmaniye çevrelerinde, Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Göksun, Andırın ve Afşin, Hatay'ın Erzin, Dörtyol, Hassa, Payas, Arsuz, İskenderun ve Samandağı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiKuvvetli Sağanak5 Il
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