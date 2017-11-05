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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, 5 ilde etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, 5 ilde etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı.

05 Kasım 2017 Pazar 10:45
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, 5 ilde etkili olacak kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava aralıklı sağanak yağmurlu olacak.

Hava sıcaklığında 2-3 derece düşüş beklenen 5 ilde, rüzgarın güney ve güneydoğudan orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiKuvvetli Rüzgar
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