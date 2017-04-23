Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Çanakkale kahramanlarının çarıkları eşsiz zaferi anlatıyor
SON DAKİKA
"Bazen yalın ayak savaştılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı
Başbakan Yıldırım'dan 23 Nisan mesajı
Başbakan Yıldırım'dan 23 Nisan mesajı
Peygamber sevgisini, ruhumuza işlemiş bir milletiz
Peygamber sevgisini, ruhumuza işlemiş bir...
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı
'Pembe Köşk' ziyarete açıldı

Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'da fırtına bekleniyor.

23 Nisan 2017 Pazar 14:26
13 Okunma
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı

MALATYA

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabaha kadar bölgede hava Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da parçalı bulutlu olacak. Tunceli ve Bingöl'de ise aralıklarla yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının gece 5-7 derece düşeceği bölgede, gündüz sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Güney ve güneybatıdan esecek kuvvetli rüzgarların bölge genelinde şiddetini artırarak yer yer fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaElazığBingölTunceliAdıyamanFırtınaMeteorolojiönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale kahramanlarının çarıkları eşsiz zaferi anlatıyor
Çanakkale kahramanlarının çarıkları eşsiz zaferi anlatıyor
Araplar ve ABD'liler Türk baklavasına doyamadı
Araplar ve ABD'liler Türk baklavasına doyamadı
Halk oylaması sonuçları kutlanıyor
Halk oylaması sonuçları kutlanıyor
DARBECİLERİN YENİ HAZIRLIKTA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR !
DARBECİLERİN YENİ HAZIRLIKTA OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR !
TSK 20'nci ATAK helikopterine kavuştu
TSK 20'nci ATAK helikopterine kavuştu
Ilısu Barajı'nda önemli bir aşama daha aşıldı
Ilısu Barajı'nda önemli bir aşama daha aşıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ