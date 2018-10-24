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Meteorolojiden 11 il için sağanak ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden 11 il için sağanak ve fırtına uyarısı

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:54
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Meteorolojiden 11 il için sağanak ve fırtına uyarısı

MALATYA/ERZURUM

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar havanın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece altında olması beklenen 5 ilde, rüzgarların güneybatı yönlerinden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Yağışların Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması, rüzgarın ise bölge genelinde güneybatı yönlerinden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre de havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenen bölgede, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı'da aralıklı olarak sağanak görülecek. 

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. 

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 3, Erzurum'da 6, Ağrı'da 7, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da 9 derece olarak ölçüldü. 

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise Iğdır'da 20, Erzincan'da 18, Ağrı'da 15, Kars ile Ardahan'da 14 ve Erzurum'da 13 derece olacak. 

Bölgede, son 24 saatte metrekareye Erzurum'da 12,5, Ağrı'da 2,9, Iğdır'da 2,8, Ardahan'da 2, Erzincan'da 1 ve Kars'ta 0,2 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kısa süreli fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiYağmurYağış
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