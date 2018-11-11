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Mersin'de terör operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Fas uyruklu şüpheli tutuklandı

Mersin'de terör operasyonu

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen Fas uyruklu şüpheli tutuklandı

11 Kasım 2018 Pazar 09:33
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Mersin'de terör operasyonu

MERSİN

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmasında, Fas uyruklu bir DEAŞ mensubunun Tarsus ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Tarsus'taki adrese düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen zanlı ile yanındaki bir kişi yakalanarak Mersin Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanırken, yanında yakalanan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

AA

Son Güncelleme: 11.11.2018 09:34
Anahtar Kelimeler:
OperasyonTerörMersin
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