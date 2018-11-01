Mersin'de "naylon fatura" operasyonu

MERSİN

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, naylon fatura düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kentte mali müşavirlik yapan S.B'nin organizatörlüğünde paravan şirketler kurularak piyasaya sahte fatura sürüldüğü iddiasıyla 3 şirkete maliye denetmenleriyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda çoğu tabela şirketi olan birçok firmaya ait 30 kaşe, POS cihazı, 63 fatura, çek yaprağı, 2 kredi kartı, hard disk ve vekaletname ile belgeler ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şirket yetkilisi hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.