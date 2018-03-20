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Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre boyunda, 400 kilogram ağırlığında küt burun cinsi köpek balığı takıldı.

Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre boyunda, 400 kilogram ağırlığında küt burun cinsi köpek balığı takıldı.

20 Mart 2018 Salı 13:17
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Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı

MERSİN

Mersin'in Silifke ilçesinde yakalanan yaklaşık 4 metre boyunda400 gram kilo ağırlığındaki küt burun cinsi köpek balığı balık pazarında sergilendi.

Yeşilovacık Mahallesi açıklarında balıkçılık yapan Serkan Yetkin tarafından yakalanan köpek balığı, yaklaşık 3 saatlik uğraş sonunda tekneye çekilebildi.

Yetkin daha sonra yakaladığı köpek balığını Silifke Balık Pazarındaki ağabeyi Yüksel Mutlu Yetkin'in dükkanına getirdi. Köpek balığına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, onunla fotoğraf çektirdi.

Yeşilovacık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı da olan Yüksel Mutlu Yetkin, yaptığı açıklamada, balığın altı süzgeçli küt burun cinsi köpek balığı olduğunu ifade ederek, "İnsanlara herhangi bir zararı olmayan bir balık. Eti yenilebilir. Bu balık genellikle kanser hastaları tarafından tercih ediliyor." dedi.

Yetkin, yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 400 kilogram ağırlığındaki balığı bir süre sergiledikten sonra Mersin Hali'ndeki bir balıkçıya göndereceklerini sözlerine ekledi.

Mersin'de beş gün önce de 12 mil açıkta balıkçılar tarafından boyu 3 metreye yakın, 300 kilogram ağırlığında köpek balığı yakalanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mersin4 Metrelik Köpek BalığıSilifke Ilçesi
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