Meriç Nehri'nde 'gün batımı' turları

EDİRNE

Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK)kano branşı sporcuları kanolarla nehre inerek gün batımında tur düzenledi. Gurup vaktinin en iyi izlediği kentlerden olan Edirne'deki fotoğraf sanatçıları da kano sporcularının gün batımına yolculuğunu, çektikleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirdi.

Kulübün yöneticilerinden aynı zamanda Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, Edirne'nin üç nehrin geçtiği ender kentlerden biri olduğunu söyledi.

Padişahların saltanat kayıklarıyla gelerek, köprülere yaptırdıkları seyir köşklerinden izledikleri güneşin batışının güzelliğine dikkati çekmek amacıyla nehirde kano turu düzenlediklerini ifade eden Bacıoğlu, "Özellikle Edirne'nin gün batımları padişahların ve sultanların seyrettiği gün batımları efsane gün batımlarıdır. Nehrin üzerinden batan güneş görüntüsü çok güzeldir. Biz de kanolarımızla hem fotoğrafçılara güzel fotoğraflar verelim hem de Edirne'nin tanıtımına katkı sağlayalım diye düşündük. Hem de farklı bir zaman diliminde gün batımında spor yaparak şehrin, nehirlerin tadını çıkarmak için buradayız." dedi.

EDOSK yöneticilerinden Fatih Altun da maharetli ellerle çekilen fotoğraflarla Edirne'nin tanıtımına ne denli katkı yapıldığını bildiklerini bu anlamda hem nehirlerin spor amaçlı kullanımına teşvik hem de fotoğrafik anlamında güzel bir etkinliğe imza atıldığını ifade etti.

EDOSK üyesi İrem Akyel ise güneşin en güzel battığı yerde bu güzelliğe kürek çekmenin keyfini yaşadıklarını kaydetti.