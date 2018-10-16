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'Meriç'in sigortası'nda sona gelindi

Meriç Nehri'ni baypas ederek taşkınların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen Kanal Edirne projesinin büyük kısmı tamamlandı.

'Meriç'in sigortası'nda sona gelindi

Meriç Nehri'ni baypas ederek taşkınların önüne geçilmesi amacıyla yürütülen Kanal Edirne projesinin büyük kısmı tamamlandı.

16 Ekim 2018 Salı 13:39
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'Meriç'in sigortası'nda sona gelindi

EDİRNE -  DSİ tarafından 2015 yılında Meriç Nehri'ndeki taşkınların önüne geçilmesi amacıyla başlatılan Kanal Edirne Projesi'nde kanalın kazı işlemi ile kanal üzerindeki köprülerin yapımı tamamlandı.

Karaağaç Köprüsü'nün yapılması amacıyla köprü altında kapalı tutulan toprak alanın kaldırılmasıyla kanaldan boylu boyunca Meriç suyu geçmeye başlayacak.

DSİ 11. Bölge Müdürü Nesip Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 bin 800 metrelik kanal kazısıyla kanal üst yapılarının tamamlandığını söyledi.

Kanal üzerine 5 köprü yapıldığını ifade eden Özden, şunları kaydetti:

"Kanal Edirne üzerindeki 5 köprüyü de tamamladık. Son köprümüz olan Karaağaç Köprüsü'nü trafiğe açacağız. Kanal Edirne şu an açılışa hazır durumda. Kanal Edirne'deki bütün bu kazı ve dolgu çalışmalarımızı DSİ'nin kendi iş makineleriyle, imkanlarımızla gerçekleştirdik. Kanal Edirne kanal kazısının yüzde 100'ünü tamamladık. Sedde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl da bu çalışmalarımız devam edecek. Kanal Edirne açılışa hazırdır."

Tahkimat devam ediyor

Bu arada Kanal Edirne Projesi kapsamında devam eden Meriç Nehri yatak temizliği ve tahkimatı işi devam ediyor.

DSİ tarafından Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru inşa edilecek. Proje kapsamında 430 dekar yeni rekreasyon alanı sosyal alana dönüştürülecek.

Meriç'in kolu gibi akacak

Taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde, DSİ tarafından 2015 yılı Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan 'Kanal Edirne Projesi' tamamlandı. 7 bin 800 metrelik kanal, Meriç Nehri'nin bir kolu gibi akacak. Kanal, kentin Arda, Meriç ve Tunca'dan sonra Karaağaç Mahallesi girişinden akan dördüncü nehri gibi olacak.

Meriç Nehri baypas edilerek oluşturulan kanalla birlikte 2 bin metreküp/saniye seviyesinde taşan Meriç Nehri artık 2 bin 500 seviyesine de çıksa, taşkınlar olmayacak.

Meriç'teki son taşkın

En son 3 yıl önce taşan Meriç'in debisi, 2015 yılında 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak, 2 bin 149 metreküp/saniye ölçülmüştü. Artışa bağlı olarak yaşanan taşkında, Yunanistan ve Karaağaç Mahallesi'ne giden yollar kapanmış, askeri araçlarla taşınan vatandaşların şehir merkeziyle bağlantısı kesilmiş ve acil durumlarda askeri helikopterler devreye girmişti.

Meriç Nehri'nin tabanındaki kum seviyesinin artması nedeniyle önceki yıllardaki su seviyesine ulaşmadan da taşkın yaşanabileceği belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Meriç Nehri
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