Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94826
ALTIN
240.922
DOLAR
6.2551
STERLİN
8.1968
EURO
7.2862
Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir Edirne'dir
Osmanlı'yı en iyi anlatan şehir...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları
Fındık atıklarından kemoterapi ilacı etken maddesi
Fındık atıklarından kemoterapi ilacı etken...
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan çok zararı olduğu iddiası
Aspirin'in 70 yaşın üstündekilerde yarardan...
Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü
Kıyı balıkçılarının yüzü palamutla güldü

Menderes ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 57. yılında anıldı.

Menderes ve arkadaşları mezarları başında anıldı

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 57. yılında anıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:32
0 Okunma
Menderes ve arkadaşları mezarları başında anıldı

İSTANBUL

Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan anıldı.

Adnan Menderes Dernekler Federasyonu'nca (ADFED), Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

ADFED Kurucu Başkanı Sadullah Fatih Kavaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demokrasi uğruna şehit olan Menderes ve arkadaşlarını idamlarının 57. yılında, Türk milletiyle yad ettiklerini söyledi.

Kavaloğlu, Menderes denildiği zaman Türk milletinin kalbinde ve gönlünde yeri, kıymeti ve değeri olan bir devlet adamının akla geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu memleketin hangi toprağını çiğneseniz, kendisinin ve o dönemin siyasi iktidarının yapmış olduğu hizmetlerle karşılaşırsınız. Bu memlekette çok farklı bir siyasi hayatın başlamasına vesile olmuş ve bu uğurda da katillerce, hunharca bir şekilde eziyete tabi tutularak ve tamamen gayrihukuki olmak kaydıyla idam edilen bir vatan evladıdır. Bu vesileyle sayın şehit başvekilimizle beraber, şehit bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir kere daha saygıyla yad ediyoruz. Bu ezanı Muhammediye okunduğu sürece ve gökkubbede mübarek ezanlarımız dinlendiği sürece vatan şehitlerimiz her zaman anılacaktır, mekanları cennet olsun."

Törene, ADFED Genel Başkanı Dr. Muharrem Vedat Eryetiş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve dernek mensupları katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MenderesMezarı Başında AnıldıDışişleri Bakanı Fatih Rüştü ZorluMaliye Bakanı Hasan Polatkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 46 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara'da FETÖ operasyonu
Yıldırım: Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım
Yıldırım: Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım
Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı
Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot battı
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da okul servislerine denetim
İstanbul'da okul servislerine denetim
Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması
Kars'ta 9 yaşındaki kız çocuğunun kaybolması
ABD Büyükelçiliğine ateş edilmesine 'kovuşturma' izni
ABD Büyükelçiliğine ateş edilmesine 'kovuşturma' izni
Değirmendere şehitleri anıldı
Değirmendere şehitleri anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ