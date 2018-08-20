Mehmetçik'ten 'drone' ve çikolatalı denetim

KARS

Kars'ta jandarma ekipleri, "drone" ve bomba dedektörü köpeklerinin desteğiyle gerçekleştirildiği yol uygulamasında, sürücülere çikolata ikram ederek onları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kars-Erzurum Karayolu Kümbetli köyü kavşağında "drone" destekli yapılan uygulamada, bomba arama köpeği Obur ve mayın arama köpeği İrmik de görev aldı. Şüpheli araçlar Obur ve İrmik tarafından arandı.

Drone ile havadan alınan görüntülerde trafik ihlali yaptığı belirlenen sürücüleri durduran ekipler, bazı sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı, kural ihlali yapanlar hakkında ise yasal işlem yaptı.

Özellikle emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılan sürücülere, jandarma ekiplerince çikolata da ikram etti.

Kümbetli Karakol Komutanı Başçavuş Ertuğrul Demirbaş, Kurban Bayramı öncesinde yolda uygulamalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kurban Bayramı öncesi 7/24, bütün teşkilatımızla görev başındayız. Vatandaşın huzuru için görevdeyiz." dedi.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Demirbaş, "Uygulamada teknolojiden yararlanıyoruz, drone kullanıyoruz. Araçların, vatandaşların sorgulamalarını yaparak, şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.