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Mehmetçik Afrin'de

TSK ve ÖSO Afrin merkezinde Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçiren TSK ve ÖSO, ilçede 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

Mehmetçik Afrin'de

TSK ve ÖSO Afrin merkezinde Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçiren TSK ve ÖSO, ilçede 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

18 Mart 2018 Pazar 19:49
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Mehmetçik Afrin'de

AFRİN Türk Ordusu ve ÖSO'nun Afrin'e girişiyle halk sevinç içinde. Terör örgütleri çatışmaya girmeyi göze alamadılar, lider kadro kaçtı, zorla savaştırılanlar ise şehirde bırakıldı.. Onlar da büyük ihtimal halkın arasına kavuşmuştur. Afrin ilçe merkezini direnişle karşılaşmadan ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), ilçede 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı. Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu. Gün boyu ilçe merkezinde yaşananlar Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, ÖSO savaşçıları, TSİ 05.00 sularında, ilçe merkezini kuşatan cephe hatlarından çıkış yaptı.

AA

Son Güncelleme: 18.03.2018 19:58
Anahtar Kelimeler:
ÖSOAfrinTürkiyeye SaldırıTerörSavaşSuriyeTürkiye
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