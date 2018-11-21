Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91908
ALTIN
210.219
DOLAR
5.3389
STERLİN
6.8403
EURO
6.0909
'Troya son 100 yılın zirvesini yaşıyor'
'Troya son 100 yılın zirvesini...
Şehr-i aşk İstanbul: Doğunun Başkenti’nden Masalsı Melodiler
Şehr-i aşk İstanbul: Doğunun Başkenti’nden...
Ayla Akyol’dan Sezonun İlk Sergisi
Ayla Akyol’dan Sezonun İlk Sergisi
Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara'da sağanak bekleniyor
Başkentteki faili meçhul cinayeti özel ekip çözdü
Başkentteki faili meçhul cinayeti özel...

Marmaris'te hortum yat ve otomobillere zarar verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle karadaki 5 yelkenli yat ve 4 otomobil zarar gördü.

Marmaris'te hortum yat ve otomobillere zarar verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle karadaki 5 yelkenli yat ve 4 otomobil zarar gördü.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:44
0 Okunma
Marmaris'te hortum yat ve otomobillere zarar verdi

MUĞLA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan iki hortum nedeniyle karadaki 5 yelkenli yat ve 4 otomobil zarar gördü.

Yalancı Boğaz mevkisinde bulunan yat limanı çevresinde 20 dakika arayla iki hortum oluştu. Hortum karadaki 5 yelkenli yat ile 4 otomobilde hasara yol açtı, paniğe neden oldu.

Yetkililer, bölgede inceleme başlattı.

"Hiçbir can kaybı, yaralanma yok"

Bölgede inceleme yapan Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, bakım kızağına alınan teknelerden 4'ünün devrildiğini söyledi. 

Yat limanında bağlı olan teknelerin 4'ünde de direk kırılmalarının oluştuğunu belirten Yüksel, "Limanın biraz açığında demirli duran bir dalış teknesi batmış. Hiçbir can kaybı, yaralanma yok. Batan tekne boş bir tekne. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor." dedi.

Anahtar Kelimeler:
MarmarisHortum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi
Diyarbakır'da PKK'ya ait 3 sığınak imha edildi
Başkentteki faili meçhul cinayeti özel ekip çözdü
Başkentteki faili meçhul cinayeti özel ekip çözdü
Karabük'te yanan kamyonun içinden ceset çıktı
Karabük'te yanan kamyonun içinden ceset çıktı
Başkentte sahte içki operasyonu
Başkentte sahte içki operasyonu
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
Zonguldak'ta maden ocağında patlama
'Bir can kaybı olmadan sel tehlikesini atlattık'
'Bir can kaybı olmadan sel tehlikesini atlattık'
Demirtaş ile ilgili kararı yargı mercii verecek
Demirtaş ile ilgili kararı yargı mercii verecek
Jandarma ve Deniz Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu
Jandarma ve Deniz Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu
Düşen eğitim uçağının enkazı bulundu
Düşen eğitim uçağının enkazı bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ