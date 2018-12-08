Marmara'da sıcaklıklar artacak

İSTANBUL

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

Trakya ile güneydoğusunda buzlanma ve don olayı, güney ve doğusunda yer yer pus beklenen bölgede, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artacak.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilen bölgenin Trakya ile güneydoğu kesimlerde, buzlanma ve don olayı dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.